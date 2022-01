Desaparición del Indesol podría afectar la atención a la violencia contra las mujeres, asegura Leticia Bonifaz

Uno de los cambios realizados en este 2022 por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), el cual se encargaba de capacitar, investigar y divulgar programas en pro de las mujeres y en su lugar se estableció la creación de la Dirección General de Bienestar y Cohesión Social.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para el Heraldo Radio, Leticia Bonifaz, catedrática de Derecho de la UNAM, comentó que esto no deja de ser preocupante, aunque se diga que sus funciones las tomará una dirección general de la Secretaría del Bienestar porque Indesol era el principal enlace y contacto con todas las organizaciones de la sociedad civil, que durante muchos se fueron formando en México para coadyuvar en muchas funciones que el Estado no termina de hacer completamente.

Recordó que en otros tiempos, los derechos estaban garantizados con acciones del Estado, pero ante su insuficiencia muchos grupos de la sociedad civil comenzaron a organizarse para prevenir embarazos adolescentes o brindar atención a adultos mayores y niños, en áreas muy específicas.

Comentó que a la Asociación para Búsqueda de Desaparecidos de la señora Ibarra de Piedra durante muchos años se le dio dinero, pero no solo de México sino también de otros países, lo que al presidente tampoco le gusta.

"Entonces el tema es ¿puede el Estado cumplir con todas las funciones, cuando no puede se vale o no que contribuya la sociedad civil?, ¿es útil en esto o no? Yo siento que sí", expresó.