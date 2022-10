López Obrador respalda que las "corcholatas" adelanten sus aspiraciones a la Presidencia, asegura que siguen trabajando

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó que los aspirantes a la Presidencia estén inmersos en el tema de la sucesión del Ejecutivo federal porque ya no hay necesidad de ocultar las aspiraciones políticas, designar a algún candidato por dedazo y no han abandonado sus tareas. Apuntó que es “muchísimo mejor que estén metidos a que haya una imposición”.

Durante la conferencia de prensa matutina, se le cuestionó sobre las declaraciones que dio Tatiana Clouthier al renunciar a la secretaría de Economía, quien dijo que había una “jauría” que rodeaba al mandataria y además había varios inmersos en la sucesión presidencial. López Obrador declaró que siente cariño por la exfuncionaria y que tiene libertad de expresión, así como de criterio.

Sin embargo, aclaró que Adán Augusto López, secretario de Gobernación; Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, siguen realizando sus funciones en el servicio público, pese a sus intereses de participar en las encuestas internas del partido.

El mandatario de México aseguró que la gente debe saber por quién votará en las encuestas, por lo que está bien que los aspirantes se adelanten a esto.

“Mi hermano Marcelo estuvo a las seis de la mañana en la reunión de seguridad y están preparando lo que van a tratar mañana en Washington”.

El líder del Ejecutivo federal Señaló que como se terminó el “tapadismo” y el “dedazo” creó desconcierto en el Movimiento de Regeneración Nacional y que algunos todavía esperen que se dé la revelación de alguna persona impuesta desde Palacio Nacional, pese a que en diversas ocasiones ha declarado que el pueblo será el que elija al abanderado.

Comentó que será mediante una encuesta en que se decidirá al candidato o candidato para 2024. El presidente recomendó al bloque opositor depurar su lista de 38 o 40 aspirantes presidenciales para que solo queden cinco o tres.

Se despide de Omar Fayad

El mandatario informó que este lunes solo se despidió de Omar Fayad gobernador saliente de Hidalgo y que no le ofreció a un puesto en su gobierno. Dijo que el priista siempre fue un líder local respetuoso que lo apoyó durante la explosión de un ducto de Pemex en enero de 2019 en Tlahuelilpan, en Hidalgo.

Aunque el presidente ha invitado a gobernadores salientes como Quirino Ordaz, Claudia Pavlovich, Carlos Miguel Aysa y Carlos Joaquin para ocupar otros puestos en embajadas, no sucedió lo mismo con Fayad. Cuestionado sobre su reunión del lunes con él, el primer mandatario aclaró que solamente conversaron y pudo darle sus agradecimientos.

El presidente reconoció la labor y el apoyo que obtuvo del gobernador saliente de Hidalgo.





“Miren, uno de los momentos más difíciles de mi gobierno, Tlahuelilpan (Hidalgo), me dolió muchísimo, eso es lo que más me ha dolido, y él se portó muy bien en estos momentos, yo recuerdo que cuando ese incendio que causó la vida de muchísima gente, estaba yo en Aguascalientes, me habló el general secretario lo que estaban pasando, lo que había pasado y me moví por carretera desde allá hasta Tlahuelilpan y ahí estaba ya Fayad y pues todos pero fue muy fuerte, muy duro y él ahí ayudando, ayudando, ayudando. El momento más trágico que he padecido, que he vivido más doloroso, ese momento”, contó.

