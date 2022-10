Osorio Chong impugnará la centralización de las decisiones del PRI en el Consejo Político Nacional

El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong alista una impugnación contra las modificaciones a los estatutos que realizó hace unos días el Consejo Político Nacional de su partido, en las que se prevé centralizar las decisiones en la dirigencia nacional.

En entrevista a medios en el Senado, el exsecretario de Gobernación criticó que centralizar toda la toma de decisiones en Alejando Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, "no es el camino para un partido que nació escuchando todas las voces de todas las regiones del país".

"Ahora de lo que tanto se quejan en la dirigencia hacia otros partidos o hacia el gobierno, pues lo realizan en un cambio de estatutos, que insisto, pues van en contra de la esencia de mi instituto político", indicó.

El priista pide que las decisiones no se tomen de manera unilateral

Confirmó que las modificaciones de los estatutos priistas se pueden impugnar, incluso antes de que estos entren en vigencia. El senador priista alista sus impugnaciones ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y los órganos del Revolucionario Institucional.

"Estamos analizando lo que se ha aprobado y por supuesto que lo habremos de impugnar. Lo que debe quedar claro es que no pueden seguir pasando las cosas y que nadie se manifieste de tal manera en el que lleve la voz de muchos, muchos en el interior del país, miles, muchísimos priistas que hay una inconformidad latente y que queremos exponerla, a partir de que sean las propias voces, éstas de todas las regiones que puedan manifestarlo y plantearlo", expuso.

Osorio Chong, exgobernador de Hidalgo, desconoció que el Consejo Político nacional del PRI haya tomado la decisión de retirarlo de la coordinación del tricolor en el Senado.

El político presentará esta controversia antes de que se oficialice

"No lo conozco ese tema, no sé que lo hayan discutido, y bueno, según hoy, los estatutos, son mis compañeras y compañeros lo que lo definen, y yo siempre estaré expuesto a que ellos marquen el camino. Yo no estoy casado con los espacios, yo siempre que estoy en un lugar trato de validarlo con acciones, con hechos, con trabajo y con resultados", manifestó.

Sigue leyendo:

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/10/11/el-edomex-aprueba-el-matrimonio-igualitario-447526.html

Faustino López es homenajeado en el Senado: "Está asamblea legislativa está incompleta"