Exhuman restos de “Haru”, el gatito asesinado en CCH Vallejo: buscan a los responsables de torturarlo

La tarde de este martes peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México exhumaron el cuerpo del gatito “Haru”, animalito asesinado y torturado el 29 de septiembre dentro de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Vallejo. A través de grabaciones, difundidas en redes sociales, se observa cómo los expertos desentierran el cuerpo del felino, esto con la intención de realizar los estudios correspondientes y determinar si se trató de violencia contra el minino.

La muerte del gatito fue reportada desde el pasado 29 de septiembre, cuando surgió en redes el hashtag #JusticiaParaHaru, quien apenas tenía seis meses de edad y era mascota de la colectiva “Q CCHeros". A través de Facebook, el grupo contó que el 12 de septiembre adoptaron al felino, pero como se estresaba mucho en el transporte público, decidieron que el “cubo” (un salón destinado a las actividades de la colectiva) sería su hogar.

De acuerdo con la publicación, Haru se paseaba por el plantel educativo sin temor y eventualmente regresaba al cubículo. Rápidamente los estudiantes le tomaron cariño e incluso permitían que entrara a las clases. No obstante, la tarde del 29 de septiembre un alumno encontró el cuerpo del minino en el jardín botánico, con aparentes marcas de tortura. Inmediatamente, la colectiva denunció que el asesinato del gato tenía la intención de lanzar una amenaza hacia ellos, debido a que es un grupo muy activo dentro del plantel.

"Haru estaba mojado, presentaba señas de ser ahogado y asfixiado, pues su cuello estaba fracturado, así como su columna, una pata y la mayoría de sus huesos, así como su cabecita pisada, de tal forma que su mandíbula no se podía abrir. Nos percatamos de que hay personas denigrando el colectivo y difamando sobre este", escribió “Q CCHeros" en su publicación de Facebook donde anunciaron el homicidio del animalito.

Tras los hechos, la institución educativa fue denunciada judicialmente por la muerte del gatito. Aparentemente, fueron las estudiantes del CCH quienes decidieron emprender acciones contra la escuela, porque el cuerpo sin vida del felino presentaba signos de tortura. Cabe resaltar que también el pasado sábado un colectivo de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán informó, en redes sociales, que procederían legalmente para dar con el o los responsables de la muerte del animal.

Internautas exigieron justicia por el animalito. Foto: @DerechosVa

El colectivo llamado Brujas Insurrectas FES Acatlán, señaló mediante un documento compartido en Facebook que “el asesinato de Haru nos trastoca fibras muy sensibles, sobretodo por los tintes políticos que hay detrás, tomaron la vida de un ser indefenso creyendo que eso amedrentaría a la comunidad PERO NO ES ASÍ”. Por su parte, estudiantes de CCH Vallejo acusaron a las autoridades del plantel por supuestamente no querer revelar las cámaras de vigilancia para dar con los responsables de la agresión; a lo que la escuela respondió que dichas herramientas de grabación no funcionan desde hace un año.

Luego de que la institución, perteneciente a la UNAM, detalló que no funcionan las cámaras de video, cientos de internautas reaccionaron al comunicado y lamentaron que la escuela no cuente con los recursos para esclarecer los hechos violentos contra el michi. "No es posible que desde entonces no se hayan reparado las cámaras de SEGURIDAD o que todas estén descompuestas que no puedan empezar a investigar. Esta vez fue un gatito pero si hubiera sido una persona se excusarían de la misma forma? #JusticiaParaHaru”, dijo un usuario en respuesta al comunicado emitido por CCH Vallejo en Twitter.

Los estudiantes también anunciaron que planean realizar un mural en memoria de minino.

