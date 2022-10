Cuauhtémoc Ochoa presenta iniciativa para reformar Ley General de Responsabilidad Administrativas

Ante la red de corrupción detectada en Hidalgo que involucra al menos a 13 ayuntamientos en el desvío de más de 520 millones de pesos del presupuesto estatal, el diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Ochoa presentó la iniciativa de decreto a la Ley General de Responsabilidad Administrativas para que se considere si en las faltas graves existió una red de participación y complicidad de dos o más funcionarios públicos.

Durante su intervención, el legislador federal de Morena, Cuauhtémoc Ochoa mencionó el caso del municipio de Nopala, donde el presidente municipal, Luis Enrique Cadena García recibió de manera extraordinaria 71 millones de pesos en una cuenta especial y no reconocida por el cabildo, para la contratación de obras y servicios; sin embargo, los recursos no fueron destinadas para dichas acciones y hasta el momento no han podido comprobar el uso lícito de los recursos.

“Otro ejemplo vergonzoso, es el caso del municipio de Yahualica, uno de los municipios más pobres del estado, pero a cuyo presidente municipal le autorizaron, de manera extraordinaria, 15 millones de pesos para desarrollar un chat que le ayudaría a comunicarse mejor, no es broma, 15 millones para desarrollar un chat”, expresó en la máxima tribuna de la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc Ochoa.

Destacó que esos son sólo 2 ejemplos del cinismo, de esta red de corrupción denominada Estafa Siniestra, que de manera organizada y coordinada por el anterior titular de la Secretaría de Controlaría, César Mora, autorizó recursos millonarios para supuestas obras y acciones que fueron malversados en lugar de servir para la atención de las necesidades del pueblo.

Se busca coadyuvar con las instancias investigadoras para que puedan avanzar con sus indagatorias y sanciones Foto: Especial

Se busca erradicar y combatir la corrupción

Explicó que existen denuncias sobre el modus operandi de la Secretaría de Contraloría que encabeza César Mora, tenía con despachos de contadores afines, que eran contratados para auditar a otras dependencias y organismos.

Es por ello, que como un aliado de la Cuarta Transformación que busca erradicar y combatir la corrupción, el diputado federal, Cuauhtémoc Ochoa aseguró que no puede ser omiso ante tal escándalo e injusticia que lacera al pueblo de Hidalgo.

Por lo que, dicha iniciativa que adiciona una fracción séptima al artículo 80 de la Ley General de Responsabilidad Administrativas busca fortalecer el andamiaje normativo y así coadyuvar con las instancias investigadoras para que puedan avanzar con sus indagatorias y sanciones.

“Sigamos trabajando con fuerza y sin pausa para lograr los objetivos de la Cuarta Transformación, porque como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, finalizó el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa.

