Cuauhtémoc Ochoa pide la alternancia política en Hidalgo; asegura que la entidad tiene un potencial desaprovechado

Cuauhtémoc Ochoa, diputado federal Morena, aseguró que son seis perfiles de candidatos los que deberá ratificar la Comisión de Elecciones del Movimiento de Regeneración Nacional.

En entrevista con Salvador García Soto, el funcionario dijo que será la vía de la encuesta la que permita resolver quién será el candidato que se enfrentará en las urnas a los demás partidos para las elecciones de la gubernatura de Hidalgo.

Soy una persona que puede generar beneficios al estado: Cuauhtémoc Ochoa

Explicó que Morena encabeza la preferencia en esta zona del país, de acuerdo los estudios de opinión, pero aseguró que se debe presentar un buen candidato para la ciudadanía.

Agregó que el abanderado del partido debe ser alguien que garantice que haya alternancia de poderes en la entidad y además esté comprometido con la transformación en el estado.

Durante la charla para El Heraldo Media Group, el aspirante indicó que es necesario traer desarrollo a esta zona del país, recuperar el campo y desarrollar el campo a fin de que la gente pueda ver que hay formas de sobresalir.

No podemos dejar toda la energía en manos de privados: Cuauhtémoc Ochoa

El diputado dijo sentirse confiado por haber sido nombrado entre los candidatos y dijo que el partido tiene el objetivo de salir a triunfar ante los comicios del próximo año.

"Yo te puedo decir que he sido que he sido diputado federal, secretario de Turismo, Secretario de Obras Públicas, he dado resultados", dijo.