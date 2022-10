Alejandro Armenta defiende a la Sedena, no es nuevo que participe en el desarrollo, asegura

Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado habló sobre la acción de inconstitucionalidad que presentarán coordinadores de la oposición, argumentando que se se violaron artículos de la Constitución Política, al aprobar la reforma de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana en El Heraldo Media Group, el legislador poblano dijo que "están en su derecho de utilizar todos los recursos que la ley les permita", pero reiteró que el Senado de la República realizó un procedimiento escrupuloso y que dos terceras partes de la asamblea decidieron acompañar al presidente en la iniciativa que presentó.

"Los coordinadores de los grupos parlamentarios lograron realizar un consenso y esto significa que la Guardia Nacional irá acompañada táctica, estratégica y tecnológicamente por las Fuerzas Armadas. Además se define la creación de una comisión bicameral que podrá auditar la asignación y manejo de recursos"

"Escuchamos las necesidades de la gente"

Alejandro Armenta dijo que fue un gran esfuerzo para que dos terceras partes aprobaran la minuta que mandaron desde la Cámara de diputados, una propuesta que no requería de mayoría calificada. "La gran mayoría de los legisladores tenemos una historia política y consolidada, siempre intentamos escuchar a la población y las necesidades que tienen", abundó.

Reconoció que los legisladores escucharon a los ciudadanos y se despojaron de las limitaciones partidistas para poner en el centro de atención a los ciudadanos. "Ellos lo que quieren son respuestas concretas y eso es lo que hicimos", comentó.

Preocupan los cyberdelitos

Sobre el hackeo que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional, Armenta Mier reconoció que los cyberdelitos se han incrementado en los años recientes, por el uso de la tecnología. "Nos ocupa que los grupos delictivos se infiltren en el ejercicio del poder, se infiltren en los gabinetes, nos preocupa que socialicen la vinculación con los ciudadanos", lamentó.

Reconoció que es un tema delicado, pero también es fundamental fortalecer a una institución que ha nacido con la intención de buscar la proximidad con la sociedad y respetar los derechos humanos, hablando de la Guardia Nacional.

Alejandro Armenta lamentó el hackeo a la Sedena

¿Está sobrepasado el Ejército en sus funciones?

En los meses recientes, el presidente López Obrador ha entregado diferentes funciones a la Guardia Nacional, como el administrar un aeropuerto, construir sucursales del Banco del Bienestar, repartir medicamentos, administrar una aerolínea, encargarse de la seguridad pública, además de su función principal que es la Seguridad nacional.

Ante ello, el legislador morenista recordó que "la Guardia Nacional se ha consolidado, con más de 110 mil elementos que se han preparado y han trabajado de manera coordinada con las entidades para fortalecer la seguridad. Pero el hecho de estar adscrita a la Sedena significa que se coordina y utiliza los instrumentos de tecnología, investigación e inteligencia para cumplir con sus funciones. No significa que la Guardia Nacional vaya a hacer funciones del Ejército o tengan las mismas encomiendas".

Las Fuerzas Armadas en el desarrollo de México

Armenta Mier recordó que no es la primera ocasión que un país se apoya en el Ejército para generar crecimiento. "No es nuevo que las Fuerzas Armadas participen en el desarrollo de su nación, lo importante son los resultados. No es sólo México quien ocupando al Ejército ha podido salir adelante como nación. Están Japón, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Francia, España, Argentina o Chile" reiteró.

Alejandro Armenta en Noticias de la Mañana

