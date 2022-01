Claudia Sheinbaum descarta que manejo de la Covid-19 en la CDMX sea un tema político

No es un tema político, es un tema científico, contestó tajante Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, tras las críticas a su gobierno por la estrategia contra la pandemia de Covid-19 en la capital del país.

Y es que, este domingo, varios legisladores de oposición en el Congreso de la CDMX pidieron que las autoridades realizaran el cambio de semáforo epidemiológico, así como más pruebas para detectar el coronavirus.

A su vez, la mandataria capitalina llamó a la ciudadanía a no entrar en pánico y resguardarse ante sospechas de Covid-19 para evitar aglomeraciones y filas en los módulos de aplicación de pruebas de detección.

Pidió a empresarios no solicitar el comprobante para que las personas puedan acudir a trabajar y, tras señalar que ante el aumento de infecciones la estrategia es continuar con la vacunación, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló: “¿Qué debemos hacer como ciudadanos? Primero no entrar en pánico".

"En este caso y por la característica que tiene esta variante Ómicron, que tiene mayor número de contagios pero no necesariamente de mayor gravedad, más bien lo que estamos orientando y dado que ya todos estamos vacunados con dos dosis, es que si tenemos síntomas, sea una gripa o pudiera llegar a ser Covid, mejor nos aislamos y llamamos a Locatel, Locatel está disponible y ya se están capacitando todos los médicos o a su médico particular pero nosotros ponemos a disposición el SMS o en su caso Locatel para que puedan llamar y decir tengo dudas sobre el Covid y se les pasa con médico y se les da toda la información no es necesario que se vayan hacer en este momento una prueba”, explicó.

Durante la instalación del Gabinete de Seguridad y la Mesa de Construcción de Paz en Milpa Alta, Sheinbaum Pardo indicó que la situación es distinta a lo que sucedió durante la tercera ola de contagios porque la mayoría de la población está vacunada completamente por lo que insistió que la estrategia es vacunar.

