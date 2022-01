SEP: Estos son los estados que SUSPENDEN clases presenciales por Frente Frío 19

El regreso a clases presenciales en escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se lleva a cabo desde el pasado lunes 3 de enero, sin embargo algunos estados han decidido suspender las actividades y continuar a distancia debido al Frente Frío 19 que ocasiona bajas temperaturas y nevadas en estados del Norte de México.

Este fenómeno natural causará temperaturas de cero grados en al menos 14 estados de la República Mexicana, asó como heladas al amanecer que durarán por lo menos hasta fin de mes, por lo que autoridades estatales decidieron posponer las clases presenciales para resguardar la salud de los alumnos menores de edad.

Se espera que durante esta temperada de invierno se registren al menos 52 Frentes Fríos en el país, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los estados que registrarán más afectaciones climáticas son: Chihuahua, Coahuila, Durango, Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Zacatecas y Estado de México.

¿Qué estados suspenden clases por el Frente Frío 19?

Se espera la presencia de al menos 52 Frentes Fríos. Foto: @conagua_clima

Hasta el momento son tres los estados del país que se han decidido por suspender las clases presenciales ante las inclemencias del clima y son:

Campeche

Tabasco

Mientras que en Morelia y Chihuahua se recorrieron los horarios de entrada y salida de los alumnos para que no se expongan a las bajas temperaturas y al frío registrado en esos estados. Padres de familia de Veracruz decidieron no enviar a sus hijos a las escuelas, sin embargo en esa entidad no fueron suspendidas las actividades en los planteles educativos.

