Calderón ataca a AMLO con imagen fake de Librerías Gandhi y lo desmienten

El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa publicó una frase supuestamente de las Librerías Ghandi para mandar una indirecta al presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, la empresa respondió que dicha frase con su imagen no corresponde a su campaña de publicidad.

En su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa publicó la siguiente frase, supuestamente de la famosa campaña de publicidad de la empresa: “Leer te ayudará a entender que los otros datos, no son otros datos, se llaman mentiras”; mientras el ex mandatario escribió: "No son otros datos, se llaman mentiras".

El tuit que Calderón citó de las Librerías Gandhi. Foto: Twitter

Tras el tuit compartido por Felipe Calderón, la empresa de venta de libros, respondió en el hilo de Twitter de la publicación donde precisó que la imagen no es parte de su campaña de publicidad.

Aclaró que sus campañas de comunicación no pretenden tomar posturas políticas, religiosas, ni manifestarse sobre las preferencias de cada individuo, al tiempo que mandó un saludo a Calderón Hinojosa.

La respuesta de la empresa a Calderón. Foto: Twitter

Gandhi respondió a un usuario en Twitter

La respuesta de las Librerías sucedió en respuesta a la pregunta que les hizo un usuario que respondió al tuit del ex presidente de extracción panista. El usuario Nacho Flores preguntó: "Estimados amigos de Librerías Gandhi, ¿Es de ustedes esta imagen?".

Después de obtener la respuesta de la empresa, el usuario agradeció la pronta atención a su pedido: "Muchas gracias por su respuesta. Tal parece que a Felipe Calderón no le importa compartir imágenes falsas", sentenció el usuario en Twiter.

Un usuario de Twitter preguntó la veracidad de la imagen a la empresa. Foto: Twitter

Esta no es la primera vez que desmienten en público al ex presidente Felipe Calderón, en la Mañanera de López Obrador durante la sección ¿Quién es quién en las mentiras?, Elizabeth García Vilchis respondió al ex mandatario que afirmó en un tuit que el recorrido que López Obrador hizo en el tren al Aeropuerto Felipe Ángeles fue un montaje.

García Vilchis aclaró la polémica al explicar que "funcionarios realizaron un recorrido de 7.8 kilómetros por las obras del tren que conectará a la Ciudad de México con el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles" e indicó que "hay una grabación transmisión en vivo en Instagram que realizó la doctora Beatriz Gutiérrez Müller durante el recorrido donde se aprecia el tren en movimiento a través de las ventanas, también se ven las vías por dentro y por fuera y los acompañantes al recorrido”, detalló.

Por su parte, AMLO también envió un mensaje a su ex homólogo: "Ojalá que cuide su prestigio, pero no debemos ser injustos, deben de cuidarse, sobre todo un expresidente por lo que representó a México en su tiempo".

