AMLO no ve ruptura interna en Morena por sucesión presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador no ve una ruptura interna en Morena por la sucesión presidencial y pidió a quienes buscan esta candidatura y están en el gobierno no sacar provecho de su cargo.

“El que quiera participar que lo haga y si está en el gobierno o tiene una función tiene derecho, nada más que no abandone su trabajo o que no use su puesto para sacar provecho”, expuso.