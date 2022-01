“¡Auxilio, suenen las alarmas!”, hombre evita asalto corriendo y gritando: VIDEO

A través de redes sociales se difundió un video en el que se muestra un nuevo episodio delictivo ocurrido en las calles del Estado de México, afortunadamente, en esta ocasión los ladrones no lograron salirse con la suya gracias a la reacción de su víctima, un hombre que decidió correr y gritar para alertar a los vecinos de la situación, no obstante, estas imágenes han generado todo tipo de reacciones entre los internautas.

El video del intento de asalto fue difundido en diferentes páginas de denuncia ciudadana y aunque no se especificó el punto exacto de los hechos, se indicó que todo ocurrió en las calles del municipio de Zumpango, el cual se ubica en la zona norte del Estado de México.

En las grabaciones captadas por cámaras se seguridad de las viviendas se puede ver que el intento de asalto ocurrió alrededor de las 7:15 horas del pasado viernes 28 de enero y en las imágenes se puede ver que un hombre corre por la calle cargando una pesada mochila mientras grita para pedir que se activen las alarmas vecinales pues está siendo perseguido por cuatro presuntos delincuentes que se movilizan a bordo de dos motocicletas.

“Auxilio, auxilio, suenen las alarmas”, grita el hombre mientras corre y enseguida se puede ver que pasan dos motos para darle alcance cuando el sujeto llega al final de la calle, no obstante, al tenerlos cerca cambia de dirección y regresa corriendo por donde venía y debido a que los ladrones no esperaban ese movimiento, pierden algunos segundos y el hombre nuevamente les toma ventaja, pero en cuanto se recuperan lo vuelven a alcanzar a media calle y es aquí donde uno de los delincuentes decide bajarse de la moto para tratar de interceptarlo a pie y entre todos cerrarle el camino para despojarlo de sus pertenencias, pero el hombre no desiste y nuevamente vuelve a escapar.

Tras lograr evadir a los delincuentes el hombre no para su camino y corre a toda velocidad, afortunadamente para su causa, los ladrones desisten en su intento de despojarlo de sus pertenencias y deciden retirarse de la escena a toda velocidad. Cabe mencionar que, pese a los gritos del hombre, no se activó la alarma vecinal y ninguna persona salió para auxiliarlo.

Hasta el momento, se desconoce si ya hay una denuncia formal por estos hechos, sin embargo, las imágenes solo han servido para exigir en redes sociales que se incremente la seguridad en esta zona del Estado de México y hasta ahora, no hay una postura oficial de las autoridades municipales sobre estos hechos.

Reacciones en redes

Las imágenes de este intento de asalto en las calles de Zumpango han generado todo tipo de reacciones entre los internautas pues además de indignación también se ha reconocido la valentía del sujeto que evitó ser despojado de sus pertenencias al enfrentarse de esa manera a los delincuentes, no obstante, también hubo algunos internautas que señalaron que el hombre “se arriesgó de más” pues los ladrones pudieron haber estado armados y pudieron quitarle la vida.

Cabe mencionar que, algunos internautas también han pedido seguir difundiendo el video en las diferentes plataformas para tratar de identificar a los ladrones y poder denunciarlos ante las autoridades para ponerle fin a su carrera delictiva.

SIGUE LEYENDO:

“No te resistas o te detono”, captan violento asalto en combi del EDOMEX: VIDEO

"¡No digas nada!": Madre regaña a su hija por resistirse a asalto en una combi del Edomex | VIDEO