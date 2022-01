“¡Celulares y carteras, no estoy jugando!”, captan violento asalto en combi de Coacalco: VIDEO

A través de redes sociales se difundió un video en el que quedó demostrado que la delincuencia no descansa pues en todavía no pasa ni una semana del 2022 y ya fue captado un violento asalto en una combi de Coacalco, Estado de México, por lo que a continuación te contamos cómo es que ocurrió este nuevo e indignante atraco.

Hasta el momento, se desconoce el punto exacto en el que ocurrió el atraco, sin embargo, solo se sabe que ocurrió en las calles del municipio de Coacalco, una de las demarcaciones mexiquenses que presenta altos índices de delincuencia.

El video fue captado por una cámara de vigilancia instalada al interior de la combi y de acuerdo con los datos de la grabación, eran las 21:18 horas del pasado domingo 2 de enero cuando un solitario hombre se hizo pasar por pasajero para abordar la unidad, sin embargo, una vez que estuvo arriba del vehículo desenfundó su arma, le colocó un cargador y amagó a los pasajeros y al chofer para que entregaran sus pertenencias, de lo contrario les dispararía.

“¡Se trata de lo siguiente put*s, ya se la saben!, llévatela relax chofer o te meto un verg*zo; dame celulares y carteras rápido, ¡no estoy jugando!”, se le escucha decir al delincuente mientras que con una mano sostiene su arma y con la otra se guarda las pertenencias de los pasajeros en sus bolsas.

En algún momento del video, el ladrón se ensaña con una mujer que viajaba cerca de la puerta y le exige que se quite los anillos de sus dedos, sin embargo, la mujer no puede quitárselos todos y amenaza con zafárselos a golpes, pero al ver que realmente que el anillo no salía decide arrebatarle su bolsa para descender de la unidad y escapar a pie sin que nadie pudiera detenerlo.

¿Arma real o falsa?

Cabe mencionar que justo cuando le está exigiendo los anillos a la mujer se puede apreciar que el cargador de su arma se cae repentinamente, sin embargo, momentos después lo recoge, lo vuelve a poner en su lugar y continua su atraco. Una vez que huye, los pasajeros comienzan a cuestionarse si el arma que portaba era real pues les pareció extraño que se cayera el cargador, incluso una pasajera asegura que era de juguete y enseguida le reclaman al chofer por haber subido al asaltante, pero no es escucha la respuesta de este y continúan el viaje en medio de la frustración.

Hasta ahora, se desconoce si los pasajeros interpusieron una denuncia formal ante las autoridades por estos hechos, sin embargo, el video del atraco ha generado una gran indignación en redes sociales y algunos internautas han iniciado su propia campaña para tratar de localizar al ladrón.

