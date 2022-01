EN VIVO: La Mañanera de AMLO hoy viernes 28 de enero

Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su tradicional conferencia de prensa Mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, desde donde informó que a partir de hoy iniciarán las exposiciones de los candidatos a dirigir el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

"Los trabajadores van a votar el lunes para elegir a su nuevo líder sindical. "Vamos a buscar apoyarlos con los mejores técnicos a partir de hoy para que el sistema de voto por teléfono funcione muy bien y no vayan a a utilizar esto los adversarios, porque son capaces, y tenemos que blindar el sistema", informó López Obrador.

"La forma es fondo" asegura AMLO sobre Lorenzo Córdova

López Obrador se refirió a la participación del Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en la reunión plenaria que sostuvieron ayer los diputados federales panistas; "Debe cuidar las formas, porque la forma es fondo pero no, o no se da cuenta o no les importa", señaló el presidente.

López Obrador cuestionó la reunión de Córdova con diputados del PAN. FOTO: Especial

Este jueves Lorenzo Córdova aseguró ante los legisladores blanquiazules que las propuestas de reformas electorales del gobierno, y de Morena, sólo “pretenden introducir controles gubernamentales e intentos por acotar la autonomía institucional e independencia a las autoridades electorales”.

El presidente del INE también advirtió a los diputados: “Cuidado con una reforma que, bajo el pretexto de rescatar la autonomía de las autoridades electorales, incluya mayores controles políticos, ya que a partir de estos controles se puede ejercer presión a las autoridades electorales”, señaló Córdova.

Ante esto, el presidente López Obrador destacó: "Será que no me gustan las simulaciones. (...) Lo peor es darse baños de pureza, creerse gente de bien, sentirse superior; por lo general son racistas, clasistas, todo eso lo estamos viviendo. Son momentos estelares en la historia de nuestro país, nos tocaron vivir tiempos interesantes," destacó.

Pandemia de Covid-19 está en desaceleración: López-Gatell

Reporte de casos de Covid-19 en México este viernes. FOTO: Especial

Durante la conferencia Mañanera el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, informó la situación de la pandemia de Covid-19 en México: "Abrimos el domingo con un incremento (de casos) del 12%, seguramente cerraremos la semana con un 23 o 24% de aumento. La epidemia no está en reducción pero sí en desaceleración. En hospitalizaciones hemos tenido esta semana un incremento. El 78% de quienes se encuentran hospitalizados no se han vacunado."

También destacó que la cobertura de vacunación en México ha llegado al 89%: "En el corte más reciente tuvimos un millón 36 mil vacunas administradas; llevamos 164.8 millones de dosis utilizadas que corresponden a 83 millones y medio de personas. La cobertura es de 89%, por arriba de lo estimado que se iba a aceptar por parte de la población, que era de 75%", señaló el funcionario.

Covid-19, entre las 10 primeras causas de muerte en menores de edad: López-Gatell

Hugo López-Gatell afirmó que los menores saludables, es decir, sin comorbilidades, tienen una probabilidad menor de tener complicaciones y fallecimientos por Covid-19 en comparación con los adultos mayores.

"La probabilidad de que una persona menor de edad tenga una complicación por Covid y fallezca por Covid excepto que se trate de las personas con comorbilidades, si no son ellas y son saludables, la probabilidad es muy muy baja, es aproximadamente 274 veces menores que de lo que puede ser la complicación en las personas adultas, nuestra percepción del riesgo del peligro por Covid, que es completamente legítima, porque se basa en una epidemia que ha causado grandes estragos, pero que mayormente ha sido en personas adultas mayores, en niñas, niños y adolescentes el riesgo es muy bajo", explicó.

El subsecretario reconoció que el Covid-19 está entre las 10 primeras causas de muerte de los menores de edad, y que la mortalidad por 100 mil habitantes en personas niñas, niños, adolescentes es muy baja retiro comunicar a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Estrategia Nacional de Vacunación.

Investigación sobre "Rápido y Furioso" sigue abierta: AMLO

López Obrador se refirió a la detención el día de ayer del excomisionado de la Policía Federal durante el gobierno de Felipe Calderón, Facundo Rosas:

"Era parte de un grupo que actuó cuando el Operativo "Rápido y Furioso" en el gobierno de Calderón, que se permitió al Gobierno de Estados Unidos, a una de las agencias, introducir armas de contrabando, e ilegales, que supuestamente iban a permitir tener información y detener a delincuentes en México, porque esas armas traían unos sensores y de esta forma las iban a identificar y a localizar. ¿Qué sucedió? Se supo, la delincuencia obtuvo toda la información. Era la época en que (Genaro) García Luna era Secretario de Seguridad Pública, entonces en vez de ser algo benéfico se convirtió en una tragedia porque utilizaron esas armas para asesinar personas en México y asesinar también a extranjeros, esa investigación es la que está abierta y en este grupo participó este señor (Facundo Rosas) y otros", declaró el presidente López Obrador durante la Mañanera.

El mandatario también destacó que no se permitirá que se viole la soberanía de México: "Es interesante porque ese expediente en su momento se archivó, no solo en México sino en EU y se mintió, en el caso de México, que no se sabía, que las altas autoridades de México no sabían, y ya se ha ido conociendo que fue una acción concertada. Esto que se hacía antes, que no se respetaba nuestra soberanía (...) no podemos permitir que se viole la soberanía," indicó.

