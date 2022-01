Médicos recomiendan a AMLO que camine 30 minutos como parte de su recuperación

Como parte de su recuperación del cateterismo cardíaco al que fue sometido hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que los médicos le recomendaron ejercicio.

En ese sentido, todos los días, durante esta semana, ha ido a caminar al campo de béisbol de la Alianza de Tranviarios, donde habitualmente juega a la pelota.

“Me siento al 100” y luego reclamó que los medios de comunicación lo sigan hasta el sitio donde hace ejercicio, pues considera que es una invasión a su privacidad.

“Ayer fui a caminar porque me recomendaron los médicos, y ahí van a tomarme fotos y llevan cámaras, toda una invasión a mi poca escasa intimidad”, consideró el presidente.

Aun así, explicó que se tiene que aguantar y respetar el trabajo de los medios de comunicación, “pero si se pasan”.

El presidente consideró que si se tratara de un reportaje sobre la recuperación de salud o si están viendo cómo voy avanzando para salir adelante, pero no, sólo buscan la imagen arrastrando los pies, chocheando: ya los médicos dijeron que estoy al 100%”.v

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la propuesta de un ministro de la Corte para modificar la pregunta de la revocación de mandato es de forma y no de fondo.

“Es un asunto yo diría de forma no de fondo, ¿cuál es el fondo? ¿qué es lo que interesa? preguntarle a la gente “¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Eso es todo”, dijo.

En la mañanera, el mandatario consideró que no es necesario que se enreden tanto, pues es simple el tema: es un sí o es un no: “es cómo se dice allá por mi tierra `¿vas a querer o no vas a querer?´, “¿para qué le enredan tanto?”.

En ese sentido, dijo que no se opone “Yo no me opongo a que la Corte resuelve este tema, pues lo más importante es que el día 10 de abril la gente salga a votar, que se instalen todas las casillas y que todos a participen.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propuso al pleno modificar la pregunta que se utilizará durante la consulta de revocación de mandato eliminando el concepto de “ratificación”.

