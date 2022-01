Asesinatos de periodistas serán resueltos sin "politiquería"; asegura AMLO

Sin “politiquería” se investigará los asesinatos de periodistas en Tijuana, Baja California, prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador y pidió no hacer “juicios sumarios” contra nadie, ni contra el ex gobernador Jaime Bonilla.

En la mañanera, el mandatario dio a conocer que desde ayer inició una investigación a fondo contra el caso de los asesinatos de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez.

Adelantó que en el caso de Maldonado “todos van a ser investigados, los que considere la autoridad, no hay impunidad, no adelantarlos, no hacer juicios sumarios, tener confianza en que no se protege a nadie, ya no es el tiempo de antes; no somos iguales”.

En ese sentido, aseguró que en su gobierno no hay complicidad con los delincuentes: “lo repito, ahora la secretaria de Seguridad es Rosa Icela Rodríguez, no es (Genaro) García Luna, lo digo así y ofrezco disculpa porque los conservadores se aprovechan de estas circunstancias y andan zopiloteando”, remató.

Adelantó que conforme avance la investigación se informará del avance, de posibles causas, móviles, responsables, los autores intelectuales y materiales.

Ayer, por instrucción presidencial, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México envió un equipo especializado a Tijuana, Baja California, para apoyar en las investigaciones en torno al homicidio de dos periodistas.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, explicó que se instruyó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, a trabajar en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la administración local para esclarecer los casos de Margarito “N” y Lourdes “N”.

