AMLO cuestiona postura de Panamá sobre Pedro Salmerón, señalado de presunto acoso sexual

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró en la Mañanera que Panamá no debería adelantarse en emitir una postura sobre los señalamientos de acoso sexual del historiador Pedro Salmerón, quien es propuesto para ser embajador en esa nación de Centroamérica.

“¿Ya va haber tribunales como los de la inquisición?, se cuestionó el presidente, luego que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá anunció que ya hizo saber al gobierno de México sobre la postulación de Pedro Salmerón.

En la conferencia de prensa Mañanera, el mandatario dijo que no conoce el contenido de esa postura, pero pidió esperar pues no hay acusación ante el Ministerio Público y no se puede señalar a nadie sin pruebas.

AMLO aseguró que no cederá a las campañas de los conservadores

Agregó que aún no pueden emitir postura oficial pues no se ha hecho oficial la postulación de embajador de Salmerón y dejó claro que no va a ceder a las campañas orquestadas por los conservadores.

En ese sentido, reiteró que Salmerón es una persona capaz y profesionista, especialista en el estudio de Pancho Villa.

Recordó que Salmerón fue criticado porque opinó que los integrantes de la guerrilla conocida como La Liga 23 de septiembre eran buenas personas y este grupo estivo ligado en el asesinato del empresario de Nuevo León, Eugenio Garza Sada.

