AMLO anuncia gira por el país para informar sobre la Reforma Eléctrica

En la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que recorrerá el país para informar sobre la conveniencia de la Reforma Eléctrica.

Esta gira informativa iniciará cuando concluya el Parlamento Abierto, organizado por el Congreso y en el que participan expertos y académicos.

En la conferencia de prensa Mañanera, el mandatario explicó que el propósito es que todos los ciudadanos sepan el contenido de esta propuesta de reforma constitucional.

Quiero, agregó el mandatario, que el pueblo de México sepa qué estoy proponiendo, en qué se beneficia el pueblo con esta reforma y que no suceda lo mismo que con las reformas estructurales.

El mandatario explicó que esas reformas se aprobaron a espaldas de la gente, pues la ciudadanía no sabía de qué se trataba.

"La gente no sabía, no tenía información, eran acuerdos cupulares. Se perjudica a la nación y es totalmente injusto, indebido que los ciudadanos no estén informados", reiteró.