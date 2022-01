Trabajadores de Jalisco buscarán amparo para no invertir en la Ciudad Judicial Laboral, no da ganancia acusan

En 17 puntos, los miembros de Sindicatos de Trabajadores del Estado presentaron argumentos para votar en contra del proyecto de inversión de hasta 295 millones de pesos que proceden de fondos de los trabajadores de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) en la Ciudad Judicial Laboral y que ya fueron aprobados por el máximo órgano de este instituto, el Consejo Directivo adelantan que buscarán el amparo para que no se utilicen estos recursos con una tasa de retorno baja como la que se plantea de 16.74 por ciento durante 20 años.

El proyecto se realizará en un inmueble ubicado en Avenida Tesistán, propiedad de Pensiones del Estado y que continuará siendo del instituto al término del plazo. De acuerdo con datos oficiales del IPEJAL, para la edificación del inmueble se contempla una inversión de 295 millones 358 mil 500 pesos, recurso que será recuperado durante el tiempo que perdure el arrendamiento que el IPEJAL mantenga con el Gobierno de Jalisco.

La renta mensual por el dicho espacio, que actualmente no tenía ningún uso, y que genera costos de entre dos y cuatro millones de pesos anuales, será de dos millones 600 mil pesos, que irá incrementando año con año conforme al Índice Nacional de Precios al Consumo (INPC).

De acuerdo con las cifras presentadas en rueda de prensa por los sindicatos, la inversión en este proyecto ascendería a 391 millones de pesos y plantea que IPEJAL tenga una tasa interna de retorno de 209 millones de pesos durante 20 años, sin embargo, el secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados de Jalisco (Fesijal), Juan José Hernández explicó que el predio que tiene hoy pensiones del Estado y donde se estaría construyendo la Ciudad Judicial, se recibió en junio del 2020 bajo un avaluó de 160 millones de pesos y al llevarse a cabo otra valuación en agosto de 2021, lo colocaba en un valor de 215 millones 475 mil 200 pesos, lo que significa que el incremento del valor de este predio, “sin tener inversión alguna de los trabajadores, ya creció en 55 millones 379 mil pesos, que en 14 meses ya se recuperó el 25 por ciento de lo que se quiere recuperar en 20 años”.

Juan José Hernández, también consejero del Instituto de Pensiones del Estado, dijo que el proyecto lo votó en contra durante la sesión del pasado 19 de enero, porque lo presentado fue conceptual y no se presentó el plan maestro de la Ciudad Judicial Laboral, como el proyecto de arquitectónica de los edificios, el de integración urbana, vial o el impacto ambiental. Adicionalmente, acusó que fue convocado horas antes a esta sesión extraordinaria y que carecía de la información suficiente para revisar lo que se planteaba en el proyecto, principalmente los datos de retorno inicial de inversión.

“En el modelo financiero que presenta Pensiones del Estado, en la página 23 de la sesión extraordinaria 0122 del 19 de enero, se afirma que, abro cita: a través de este modelo, IPEJAL esperaría una tasa de retorno de 16.74 por ciento e ingresos con un valor presente neto de 209.25 millones de pesos, cierro la cita. El predio por si solo ya vale 55 millones más, sin poner ni un solo peso, los dueños del dinero de Pensiones del Estado somos los trabajadores y creemos que esta tasa interno de retorno es muy baja”.

Añadió que tener una inversión a 20 años de 209 millones de pesos, por ningún motivo resuelve las pensiones del Estado que cada mes se pagan hasta 700 millones de pesos mensuales, solamente en nóminas de pensionados. Actualmente son 88 mil 120 trabajadores que aportan fondos al IPEJAL.

“Tenemos los antecedente de las malas inversiones que ha tenido Pensiones del Estado, ahí tenemos unas Villas Panamericanas, que hasta este momento no se ha resuelto; tenemos el problema de Abengoa, que también nunca fue claro, no hay responsables, entonces en esta ocasión no queremos ya que se tomen este tipo de decisiones, necesitamos obviamente hacer de fondo, si es necesaria una reforma a la ley de pensiones donde se incluya la voz de los trabajadores porque al final son ellos quienes deciden y es su dinero”, dijo Isaac Sánchez, secretario general de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio del Estado, los Poderes, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco (FSESEJ).

La inversión en este proyecto ascendería a 391 millones de pesos y plantea que IPEJAL tenga una tasa interna de retorno de 209 millones de pesos durante 20 años. FOTO: ESPECIAL

IPEJAL asegura que es segura la inversión

El proyecto de inversión en la Ciudad Judicial Laboral es viable, seguro y factible que representa ganancias para el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), así lo detallan en un comunicado en donde se da cuenta de que el máximo órgano de este instituto, el Consejo Directivo, aprobó por mayoría la construcción de este proyecto.

“Esta aportación contempla la Tasa Interna de Retorno. (TIR) de 16.74 por ciento. Lo que quiere decir que, de los 2.6 millones de pesos que se pagarán de renta durante 20 años, se tendrá un ingreso de 624 millones de pesos, esto, sin que se incluya el aumento anual y sin considerar que al final del plazo de arrendamiento el terreno y el edificio seguirán siendo del IPEJAL”.

Adicional a las ganancias de inversión que se han mencionado también, se generarán flujos de efectivo durante al menos 20 años, que constituyen el período de mayor carga financiera para el instituto, de acuerdo al estudio actuarial más reciente. De 2022 a 2042, es el período donde habrá un crecimiento sostenido en el pago de pensiones, lo que requiere inversiones que generen flujo para el pago de las mismas.

Se aclaró también que el gobierno del estado no adeuda cuotas patronales al instituto, ni tampoco tiene pendiente transferir cuotas retenidas a sus trabajadores y que el Instituto considera que un contrato de esta naturaleza y monto con el gobierno del estado de Jalisco es de bajo riesgo porque se tiene un largo historial de pago en tiempo y forma de varios miles de millones de pesos anuales por concepto de percepciones a sus trabajadores, incluyendo cuotas al IPEJAL y este contrato implicaría para el estado un pago de 31.2 millones de pesos más IVA, al año.

SSB

SIGUE LEYENDO

Jalisco supra las 3 mil 500 casos de Covid-19; HOY 21 de enero registrado el peor día

UdeG inaugura edificio con recursos generados por empresas universitarias

"Ya me tocaba": Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, da positivo a Covid-19