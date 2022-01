"Ya me tocaba": Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, da positivo a Covid-19

¡Ya le tocaba! Con esa frase es como a través de las redes sociales dio a conocer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez que tiene Covid-19 y que se aislará conforme al protocolo que señalan los expertos.

En un video, explica que colaboradores cercanos han dado positivo a la enfermedad y que ante esto fue que decidió realizar una prueba, la cual salió positiva.

Sin embargo, su agenda de actividades en esta semana ha incluido contacto con personas en lugares como el Mercado del Mar donde celebraron el 40 aniversario de este centro comercial especializado que se ubica en Zapopan, además de que sostuvo reuniones con su gabinete de seguridad y de salud y ofreció el pasado lunes una rueda de prensa en donde dio por menores del regreso presencial a las aulas del sistema básico en la entidad.

También, el domingo tuvo una carne asada en Casa Jalisco en donde recibió a los directivos y jugadores del Atlas FC, actual campeón del Torneo de Futbol.

Desde la jefatura de Comunicación Social, se informó que Alfaro Ramírez recibió el resultado positivo al virus en la tarde noche y que de inmediato se tomó la decisión de aislarse.

Justifican también que la última prueba, previa a la que resultó positiva, se la hizo como parte del protocolo porque miembros del equipo habían dado positivo en las últimas horas.

Y aunque se informa como asintomático, el mandatario se escucha y aprecia en el vídeo con voz congestionada.

Destacó que "aguantó" casi dos años sin contagiarse y que su hija Natalia también dio positivo a la enfermedad.

Finalmente, adelantó que trabajará aislado y seguirá atento a los temas del Estado. "Estoy tranquilo, me voy a quedar aquí trabajando encerrado en casa, vamos a estar al pendiente de los asuntos de Jalisco, por supuesto confío que vamos a estar bien, me siento tranquilo porque insisto no tengo dolor ni ningún tipo de molestia".