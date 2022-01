PAN exige protocolos de seguridad en panteones de la CDMX para evitar exhumaciones

El diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Diego Garrido López exigió a la Secretaría de Gobierno local, diseñar protocolos de seguridad para los panteones capitalinos, con objeto de inhibir a los “roba cadáveres”.

Lo anterior, tras el suceso del bebé extraído de manera ilegal en un panteón en Iztapalapa y localizado en una cárcel de Puebla.

Garrido López dijo que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, debe garantizar la seguridad los difuntos, ya que ahora, están expuestos al secuestro por bandas que trafican con órganos o para diversos fines.

“No es posible que haya sido extraído un bebé de un panteón de la Ciudad de México y en qué condiciones y en dónde y por qué se extrajo para llevarlo a Puebla e introducirlo a un penal, a una cárcel para ser usado no sabemos para que formas”, destacó.

Garrido López dijo que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, debe garantizar la seguridad los difuntos. Foto: Ilustrativa

Dijo que tanto el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa como la fiscal, Ernestina Godoy, deben dar una respuesta puntual respecto a lo sucedido con el bebé localizado en una cárcel. “Desde Acción Nacional tendremos que alzar la voz para evitar que se sigan utilizando a niños, menores de edad y bebés en tráfico o no sabemos en qué situaciones que todo apunta que es una gran red de delincuencia”, refirió.

Agregó que no podemos permitir que se siga vulnerando el interés superior de los niños, no podemos permitir que efectivamente, quede impune un caso más en donde la vida de un pequeño o días de haber nacido termine, así como fue en el caso de Puebla.

Mencionó que no es la primera vez que se roban cadáveres de los panteones, sino que esta práctica tiene que ver con años atrás donde existe el hurto de mármol, floreros, las cajas y partes de los cuerpos humanos para asuntos de santería o brujería.

“La tarea del Gobierno CDMX, es con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía local, pongan resguardo, cámaras de vigilancia o una descripción seria de espacios para enterrar a los difuntos”, concluyó.

