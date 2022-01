"Sea cual sea el color del semáforo": Claudia Sheinbaum aseguró que no se cerrarán actividades en la CDMX por ómicron

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró durante la conferencia de esta mañana que "se está revisando el tema del cambio de color en el semáforo epidemiológico en la CDMX con la nueva metodología".

Sheinbaum destacó que esta tarde será cuando las autoridades de salud federales decidirán si se da un tentativo cambio en el color del semáforo: "Vamos a esperar a que la Secretaría de Salud federal dé su informe esta tarde, muy probablemente estaremos en la misma condición (semáforo verde)", informó la mandataria capitalina.

Además, la Jefa de Gobierno adelantó que independientemente de lo que se informe, la CDMX no va a cerrar ninguna actividad económica: "Nuestra estrategia es vacunar, no se va a cerrar ninguna actividad, cualquiera que sea el resultado, no sabemos que color va a haber", declaró.

"De los 10 indicadores de la metodología, había 3 que tenían que ver con el número de contagios, pero estamos viendo con la variante Ómicron que crecen los contagios, pero no en situación grave (...) entonces por eso nosotros no queremos dar el color del semáforo hasta que la Secretaría de Salud lo dé públicamente", destacó Claudia Sheinbaum.

"Es muy importante la comunicación por parte del Gobierno; a vacunarse, la variante ómicron es muy contagiosa pero no tiene la gravedad que la otra variante y en caso de síntomas, a aislarse, y en caso que la oxigenación baje de 90 o haya fiebre persistente por varios días deben acudir a un centro médico," informó la mandataria.

2 mil 5062 hospitalizados en el Valle de México

El director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX, Eduardo Clark, informó que "dada la muy alta prevalencia del virus y el incremento de contagios, la mayoría de aquellos que están hospitalizados en la CDMX lo están con Covid, pero no por el Covid, es importante que la gente sepa que no están hospitalizados por una infección aguda grave," explicó.

"Entre el 20 y 40% de los ingresos hospitalarios están por Covid incidental; el 425 de los pacientes hospitalizados el día de ayer, están hospitalizados con Covid, no por Covid," destacó que hay 2 mil 5062 hospitalizados en el Valle de México.

Contagios en la CDMX en niveles estables: Clark

Van 7 días en niveles estables de contagios en la CDMX, destacó Clark; en un promedio de 7 mil 800 casos diarios, sin embargo, "es temprano para decir que la Ciudad de encuentra en estabilidad," refirió.

"El 82% de los pacientes hospitalizados no habían completado su esquema de vacunación, lo que refuerza el mensaje de la importancia de vacunarse como estrategia para mitigar los contagios," destacó el funcionario.

Temas que abordó con la secretaria de Energía de EU

Claudia Sheinbaum también dio a conocer los temas que abordó esta mañana durante su encuentro con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm:

"Hablamos de proyectos de la Ciudad, el tema de la central fotovoltaica en los techos de la Central de Abasto, la planta que se está construyendo junto con la UNAM en el bordo poniente para producir carbón vegetal, es un proyecto muy importante, y también hablamos del tema de la Reforma Eléctrica y de lo que significa la transición energética, que es fundamental para la región, y lo que expresé hace rato, de la visión de una política sustentable de energía", destacó.

Granholm, mientras tanto, "platicó de proyectos interesantes que ellos tienen (...) fue una conversación muy cordial," declaró la Jefa de Gobierno.

