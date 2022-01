"Rompimos récord": Claudia Sheinbaum celebró vacunación de 452 mil personas en 3 días en CDMX

La vacunación avanza en la ciudad con los mejores números en las últimas 53 semanas informó este viernes la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con más de 452 mil personas las que se han vacunado en la capital del país, por lo que hizo un llamado a la población a vacunarse.

"Por los avances del Plan Nacional de vacunación, en los últimos 3 días se han roto récords de vacunación en los últimos 13 meses, son 452 mil personas las que se han vacunado, se ha cubierto el 31% de los adultos de 50 a 59 años. Hemos visto una buena convocatoria de personas rezagadas, cerca de 56 mil personas en los últimos tres días", informó el director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX, Eduardo Clark.

Indicadores de la pandemia en la CDMX

Eduardo Clark informó que" dada la muy alta prevalencia del virus y el incremento de contagios, la mayoría de aquellos que están hospitalizados en la CDMX lo están con Covid, pero no por el Covid, es importante que la gente sepa que no están hospitalizados por una infección aguda grave," pero la razón de su ingreso no es el coronavirus.

"Entre el 20 y 40% de los ingresos hospitalarios están por Covid incidental; el 425 de los pacientes hospitalizados el día de ayer, están hospitalizados con Covid, no por Covid," destacó que hay 2 mil 5062 hospitalizados en el Valle de México

