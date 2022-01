Hermetismo en el caso de bebé asesinado en Puebla solo genera especulaciones sobre lo que sucedió: Saskia Niño de Rivera

El hermetismo que se ha dado en torno al caso del bebé asesinado al interior del Penal de San Miguel en Puebla, las especulaciones ha salido al por mayor pues en un inicio se dijo que el menor ingresó a la institución penitenciaria con un familiar, después se dijo que no eran sus familiares y que tenía una herida en el estómago o que había sido utilizado para meter droga al penal, todas estas meras especulaciones ante la falta de una postura oficial de las autoridades.

Asimismo las Organizaciones de la Sociedad Civil condenaron que el único posicionamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla, sobre el caso haya sido un exhorto para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se abstenga de conocer los hechos sobre el hallazgo de este bebé muerto en un bote de basura dentro de las instalaciones del penal. Lo que se ha dicho solo ha generado se especule y se “piense” mal en torno al caso.

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta, detalló que la información del caso se ha dado a cuentagotas, por lo que se sabe muy poco de lo que en realidad sucedió.

Al respecto, informó que la poca información que se ha dado y destacó el hermetismo “sospechoso” que hay sobre el tema, pues incluso el propio gobernador de la entidad, Miguel Barbosa, salió siete días después del hallazgo del menor a informar de la situación.

Hasta el momento, de lo poco que se sabe o se dice, según Niño de Rivera, es que el menor fue raptado, no se sabe si con o sin vida, de la Ciudad de México; sin embargo, la fiscalía no se ha pronunciado ni dado información de que fue lo qué pasó ni como se ha conducido la investigación.

Banda delincuencial la principal sospechosa

Según contó Saskia Niño de Rivera, todo parece indicar que los responsables son una banda delincuencial interestatal y que el bebé en efecto fue raptado desde la Ciudad de México y fue una mujer la que la llevó a Puebla, mujer que ya ha sido citada a declarar ante la fiscalía, pero se desconoce si ya se presentó, pero llama la atención que no existe ninguna orden de aprehensión o señalamiento contra alguna autoridad.

En este sentido dijo que deberá ser este jueves 20 de enero, cuando la fiscal Ernestina Godoy brinde detalles de cómo se está investigando y que se sabe con certeza del tema, esto luego de que no se sepa siquiera si existe una alerta Amber reportando el rapto de este menor.

Postura de la Comisión Estatal sorprende e inquieta

Más allá de que se tenga un gran hermetismo sobre el caso, llama mucho la atención que la comisión estatal pide a la CNDH, que no tenga injerencia, siendo este el único pronunciamiento al respecto, en lugar de pedir a la Comisión Nacional que no atraiga el caso porque ellos realizaran la investigación, siendo que lo único que han pedido es que no se investigue, siendo el colmo que apenas o antier se revisó el expediente y apenas acudieron al penal a inspeccionar.

Todo lo anterior, señala Niño de Rivera, hace que se generan teorías de lo que está pasando, luego de que se tenga reportes de que en dicho penal, imperan las irregularidades ha habido motines con personas muertas, presos que se escapa, incluso se dice que existe una área donde se realizan peleas de perros y hasta prostitución, todo lo que hace pensar que las autoridades están coludidas en el caso, concluyó Saskia Niño de Rivera.

SSB

SIGUE LEYENDO

¿De quién es el bebé asesinado en San Miguel?

Mujer mató a su bebé de 5 meses tras buscar en internet "formas de deshacerte de tu hijo"