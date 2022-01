Incrementan 50% el presupuesto del programa La Escuela Es Nuestra-Mejor Escuela, en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México incrementó el presupuesto destinado, al pasar de 232.5 millones de pesos (mdp) en 2021 a 350. A través de un comunicado, la autoridad local informó que para cumplir con el objetivo de este programa, se realizan 2 mil 985 asambleas, que corresponden al 80 por ciento de los Centros de Trabajo de Educación Básica Pública de la Ciudad de México, para la realización de 6 mil 749 acciones de mejoramiento de las aulas educativas.

Luego de que comenzaron las reuniones con madres, padres y tutores para hablar sobre la toma de decisiones que otorga este programa, del pasado 10 de enero a la fecha, se han realizado un total de mil 64 asambleas.

Con la colaboración de las y los integrantes de los Comités del Bienestar, de Ejecución y de Vigilancia se toman las mejores decisiones de en qué y cómo será destinado el recurso económico, para la mejora de las aulas y el mejoramiento del entorno.

La convocatoria para el registro del Programa La Escuela es Nuestra-Mejor Escuela inició el pasado 1 de enero y concluiría el 15 de enero, pero el plazo se amplió hasta el 31 de marzo de este año. Para el registro, se puso a disposición de las madres y padres de familia, así como de tutores, el enlace electrónico http://data.fidegar.cdmx.gob.mx/dfidegar/registro_mejorescuela/ .

Desde que se puso en marcha la distribución de Gas Bienestar en la Ciudad de México, este programa ha representado un ahorro total de alrededor de 150 millones de pesos para los beneficiarios.

O sea, las autoridades han detectado que por cada tanque se han ahorrado hasta 284 pesos Hoy, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio el banderazo de salida en la colonia Moctezuma 2da sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde dijo que han beneficiado a 170 mil familias.

"No solamente es más barato, no solamente es más seguro, no solamente son kilos de a kilo, sino que además se da el nuevo tanque, es un proyecto integral de bienestar", dijo la mandataria capitalina.