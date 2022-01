¡Rebeldes con causa! Abuelitos amagan a trabajadores de la salud, tras enterarse que ya no había vacunas anticovid

Un grupo de adultos mayores retuvieron a trabajadores de la salud y de Bienestar Federal en el Polideportivo de Tampico, Tamaulipas, luego de que fueron informados que ya no había vacunas para aplicar el día de hoy.

En Tampico, se realiza la aplicación de la tercera dosis de la vacuna de AztraZeneca para adultos de 50 a 59 años de edad, sin embargo, por alguna razón las autoridades federales sumaron a los de 60 y más.

Los días lunes y martes se registraron largas filas y los adultos han tenido que esperar hasta ocho horas parados para ser inmunizados contra el coronavirus.

Los ánimos subieron de tono ya durante la tarde noche de hoy martes, cuando el personal de Bienestar Federal les avisó a los adultos mayores que ya no había vacunas y que tenían que regresar mañana.

"Hay una desorganización, no se vale, no respetan ni los turnos, uno aquí tiene horas parado, y ahora dicen que ya no hay vacunas", manifestó de la señora Lourdes López.

Las puertas del recinto fueron abiertas para que una camioneta con personal saliera, sin embargo, los quejosos se pararon frente a ella evitando su salida hasta no tener una respuesta que no fuera otra más que su vacuna.

Además, bloquearon parcialmente el Boulevard Adolfo López Mateos, por lo que los agentes viales tuvieron que aplicar un operativo para evitar accidentes.

"Doble turno" fue lo que exigieron los adultos, mientras que personal de salud y de Bienestar se limitaban a comentar que estaban cansados y necesitan ir a sus casas.

Al final, se tuvieron que abrir las puertas y los manifestantes ocuparon las sillas de espera dentro de las instalaciones, estando a la espera de que puedan recibir su biológico.

