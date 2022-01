Edomex: Hallan muerto en su celda a feminicida de la niña Renata; "esto no es justicia", dice madre de la menor

Carlos Daniel "N", el feminicida de la niña de 13 años Renata, fue encontrado muerto en el interior de su celda en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Chalco-Huitzilzingo. Así lo informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

"Un hombre que se encontraba vinculado a proceso en el penal de Chalco, por su probable participación en el delito de feminicidio, fue encontrado sin vida. El sujeto muestra signos de asfixia, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se encuentra realizando la investigación correspondiente", tuiteó esta mañana la dependencia.

Feminicida murió por estrangulamiento

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que alrededor de las 06:00 horas del pasado domingo 16 de enero de 2022, durante el pase de lista en el área de procesados, los custodios se dieron cuenta que Carlos Daniel "N" no respondió al llamado. Al entrar a su celda se percataron que estaba tendido en el suelo, por lo que activaron el protocolo de atención médica.

El especialista determinó que no contaba con signos vitales y presentaron la denuncia de los hechos ante la FGJEM, que a través del certificado de defunción determinó que la causa de muerte fue un "edema cerebral secundario a asfixia mecánica por estrangulamiento".

Madre de la menor exige transparencia

A través de un comunicado compartido en la página de Facebook llamada Justicia Para Renata, Karen Martinely Reyes, madre de Renata, externó su indignación por la muerte del feminicida, pues afirma que esa no era la justicia que buscaba para su hija, ya que el delito que cometió lo debió pagar en la cárcel.

"Estoy llena de rabia y frustración porque esta no es justicia para Renata. Esto no es lo que deseaba. Hemos llevado un largo y doloroso proceso esperando que las instituciones encargadas de impartir justicia en este país hicieran su trabajo, así que saber que el feminicida de mi hija dejó este mundo sin pagar por lo que hizo me deja un sentimiento de angustia, frustración y desesperanza", escribió.

Karen exigió claridad y transparencia acerca de las causas de la muerte del feminicida de la menor de edad. "Renata merecía justicia y él no merecía morir sin haber pagado por la vida que me arrebató", agregó.

En un escrito más reciente, Karen Martinely Reyes mencionó que el deceso de Carlos Daniel "N" le compete directamente pues el caso puede resultar en un "carpetazo" y eso no es lo que la familia quiere. "La muerte de un feminicida no es justicia y exigimos que siga la investigación para que el, ahora occiso, no quede en calidad de "presunto" feminicida, sino como lo que fue: un FEMINICIDA", lamentó.

Cronología del feminicidio de Renata

Renata Martinely Luna Reyes, quien soñaba con ser bailarina profesional, fue asesinada el 29 de noviembre de 2020 en un domicilio ubicado en la colonia Chocolines, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México. La pequeña fue encontrada con la cabeza encintada y en pijama.

Meses atrás, en junio de 2020, Renata se dio cuenta que Carlos Daniel "N", expareja sentimental de su madre Karen, la intentó grabar mientras ella se bañaba. Al contarle a su mamá, esta terminó su relación con él y acudieron a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVIS) a levantar una demanda por acoso sexual contra el sujeto.

Sin embargo, las autoridades hicieron caso omiso. Ambas lo abandonaron y, pensando en su seguridad, decidieron mudarse a un cuarto en la mencionada colonia Chocolines. El individuo dio con el domicilio y cuando Renata se quedó sola en casa, la violó y asesinó.

Tras el feminicidio, el asesino permaneció escondido en el municipio de Amecameca de Juárez. En diciembre de 2021 fue detenido y vinculado a proceso por la FGJEM. La aprehensión ocurrió el 26 de diciembre mientras viajaba con su familia en una camioneta. Posteriormente, fue llevado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Chalco-Huitzilzingo.

