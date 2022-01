EN VIVO: La Mañanera de AMLO hoy martes 18 de enero

Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador que estuvo contagiado de Covid-19, regresa al frente de la conferencia de prensa Mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional donde este martes se abordaron temas relacionados con la situación de la pandemia y de los contagios de Covid-19 en México.

Este martes el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell informó sobre los casos de Covid-19, hospitalizaciones y defunciones, y destacó una diferencia muy sustancial, ya que las hospitalizaciones y defunciones no están creciendo rápidamente.

"Minoritaria afectación de Covid" en la población joven: López-Gatell

Cifras reportadas esta mañana por el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell. FOTO: Especial

"Las escuelas no son de manera particular centros de contagios," destacó el funcionario. A lo largo de los meses fue bajando el número de contagios en niños, niñas y adolescentes, abrir las escuelas no tuvo un impacto en producir más contagios en ese periodo. Ahora tenemos un repunte de casos Covid-19, pero no fue porque se abrieron las escuelas, ya que durante el momento te repunte ocurrió en el periodo en que se encontraban de vacaciones".

"Es minoritaria la afectación en esta población joven, entonces la escuela no es el sitio en el que ocurren el mayor número de contagios. La mayor parte de los contagios de niños, niñas y adolescentes ocurrió fuera de la escuela", indicó López-Gatell.

Avance diario de dosis aplicadas. FOTO: Especial

En cuanto a las cifras de vacunación, el subsecretario destacó que "son 156.5 millones de dosis aplicadas de forma acumulativa, a casi 83 millones de personas, 92% de ellas con el esquema completo. El porcentaje de vacunación se ha mantenido estable, en particular los refuerzos; 55% en personal de salud, lo mismo en personas mayores", indico.

En trámites los medicamentos anti Covid

Avance de vacunación en el personal de educación. FOTO: Especial

López-Gatell destacó que y se encuentran en trámites para adquirir los medicamentos contra el Covid-19: "Estamos haciendo todos los pasos para pedir los medicamentos anti Covid para usarlos de manera óptima, asegurando su eficacia, pasamos al proceso de negociación, estamos en pláticas con los dos laboratorios que lo producen, son dos medicamentos diferentes para que estos lleguen a todas las personas que tengan una indicación médica de uso."

Por su parte la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, informó que a la fecha se encuentra 187 mil escuelas trabajando, con la asistencia de 18 millones 404 mil 696 estudiantes y 1 millón 705 mil 831 docentes. En cuanto al reforzamiento de vacunación; los estados que ya concluyeron vacunación son 22, dando un total de 1 millón 481 mil 939 acunados, los estados que están en este proceso son 9; y queda Aguascalientes que comenzó el día de hoy", informó.

Llegada de refuerzos de vacunas anti Covid. FOTO: Especial

Por su parte el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que ya se cuenta "con toda la calendarización para el arribo de nuevas acunas, se espera que la próxima semana lleguen 11.7 millones de dosis de AztraZeneca y 22.3 millones de dosis más, entre febrero y marzo".

Aguascalientes inició este martes la etapa de vacunación de refuerzo mientras que en Quintana Roo ha comenzado la segunda jornada, los gobernadores de ambas entidades se enlazaron esta mañana en videoconferencia con el presidente López Obrador, a quien reportaron los avances en el proceso de vacunación de refuerzo destinada a maestros y maestros.

Sigue la conferencia de prensa EN VIVO:

SIGUE LEYENDO:

AMLO se reunirá con la secretaria de Energía de EU; prepara un discurso sobre la Reforma Eléctrica

AMLO describe paso por paso los síntomas que sufrió y cómo enfrentó a Ómicron

AMLO insiste en que al INE le urge un plan de austeridad; consulta debe hacerse conforme a la Constitución