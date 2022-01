AMLO describe paso por paso los síntomas que sufrió y cómo enfrentó a Ómicron

El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló en su regreso a la Mañanera de este lunes, todos los síntomas que sufrió en su segundo contagio de Covid-19 a través de la variante Ómicron, además del proceso que llevó a cabo para su pronta recuperación.

El mandatario precisó que tuvo síntomas leves como ardor de garganta y solo dos días de ronquera, y señaló que no tuvo calentura y tuvo muy buena oxigenación. Asimismo, López Obrador describió el tratamiento que llevó a cabo durante los seis días que estuvo aislado para su recuperación, y hasta bromeó con parte de lo que hizo para el cuidado de su salud.

“Mi tratamiento consistió en cuidarme, aislarme, tomar mucha agua, lo recomiendan los médicos, (tomar) paracetamol, dos días nada más, cuando tuve un poco de malestar no quise tomarlo más tiempo, pero con eso fue suficiente, miel para la garganta aunque este caro el limón procuraba no ponerle tanto”.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo precisó que también usó VapoRub en su pecho, espalda y planta de los pies para ayudar a combatir el virus, “A todos nos gusta que nos acaricien" expuso López Obrador.

AMLO considera que le fue bien con Ómicron

El presidente de México consideró que le fue bien en general y es muy alentador que la pandemia de Covid-19 no tenga la misma gravedad que otras variantes y recomendó que no se requiere la prueba, si no hay síntomas.

También recomendó a la población que se vacunen, pues no hay daños secundarios y sí protege, por eso -dijo- estamos siguiendo adelante.

"Lo que tenemos que hacer es vacunarnos, quienes lo han pensado bastante, yo les recomendaría que se vacunen, no les afecta, no tiene daños secundarios, y sí protege, gracias a la vacuna es que estamos saliendo adelante", AMLO

En ese sentido, adelantó que seguirá el plan de vacunación en el país, y reconoció que todavía faltan comunidades alejadas. En Chiapas, por ejemplo, se está visitando casa por casa para vacunarse, además de que seguirá avanzando en la vacuna de refuerzo, la cual lleva menos del 60 por ciento.

"Yo espero que vaya en poco tiempo disminuyendo el contagio", deseó el mandatario.

