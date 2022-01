Productores de Sinaloa buscan reunión con Rocha Moya

Ante el asedio de compradores y la indefensión en materia de comercialización de la cosecha de frijol, productores reiteran su demanda de sostener una reunión con el gobernador del estado con quien puedan, conjuntamente, encontrar una solución, señaló el coordinador del Congreso Agrario Permanente.

Agustín Espinoza Laguna precisó que desde hace un mes, los dirigentes de diferentes organizaciones agrícolas plantearon la necesidad de definir esquemas de apoyo o atención a productores para una comercialización de su cosecha de frijol en condiciones óptimas, pero su demanda, no ha sido atendida por diferentes circunstancias.

En respuesta, dio a conocer el dirigente agrícola, nos dijeron que todo estaba bien, que estaba listo, pero la verdad es que nosotros no vemos que se estén tomando medidas todavía, creo que se deben tomar medidas urgentes ya y esto no es un asunto del gobernador solo, es un asunto que tenemos que enfrentar con las organizaciones, los productores y todos juntos.

A mediados del mes de diciembre, productores de diferentes organizaciones del sector social, se manifestaron en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en demanda de que el secretario Jaime Montes Salas, les ayudara a gestionar una reunión con el gobernador del estado Rubén Rocha Moya.

Al darles respuesta, el secretario les informó que la reunión, aunque en fecha por definir, sería en el mes de enero, en tiempo para analizar la situación de la cosecha de frijol, la comercialización de maíz y algunos otros puntos relacionados con el sector; sin embargo, a decir del dirigente Espinoza Laguna, a mediados de este mes de enero, aun no se define la fecha para reunirse con el mandatario estatal, la cosecha de frijol ya inició y no se tienen claras las reglas de comercialización y no se ve que haya alguna acción de parte de las autoridades a favor de los productores.

mgm