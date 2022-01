Cuauhtémoc Blanco denuncia guerra sucia ante la FEMDO en CDMX

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, (FEMDO), para denunciar la guerra sucia de los actores políticos que lo han acusado de presuntos nexos con el crimen organizado.

Sin especificar nombres, el mandatario explicó que dichos personajes de la clase política morelense han tratado de denostar su imagen con esas acusaciones por lo que acudió a las instancias federales para deslindar responsabilidades.

"Vengo aquí a dar la cara y yo no me escondo de nada, es una guerra que desde que llegué al gobierno les estorbo a la clase política y ya se los he dicho muchas veces, yo no soy político yo soy ciudadano y me duele el estado y me duele mi país", refirió el gobernador.