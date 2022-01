"Voy saliendo del Covid": AMLO envía mensaje desde Palacio Nacional

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en las redes sociales con un mensaje que dio a la población donde informó sobre su avance en la recuperación de su salud tras haber dado positivo al Covid-19 por segunda vez.

A través de su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo escribió: "Nos vamos recuperando del nuevo contagio de #COVID19 y seguimos con actividades por el bien de México y su pueblo", mientras llevó a cabo un mensaje en tiempo real.

En su mensaje, López Obrador agradeció las muestras de cariño que ha recibido no solo de la gente, sino de algunos otros mandatarios del mundo.

“Muchas gracias por las muestras de solidaridad, por las oraciones además… a los presidentes de Perú, Cuba, al primer ministro de Canadá, al presidente de Bolivia y a muchos más. Esa es la noticia, vamos saliendo. Celebro esto constando que (la reinfección de Covid-19) no es algo grave”, acotó.

Al respecto, enfatizó que “va saliendo del Covid”. Consideró que es “bastante alentador comprobar 'en carne propia' que esta variante del Covid (Ómicron) no tiene la letalidad de la variante anterior Delta. Esta variante produce síntomas muy leves, es el equivalente a una gripe, no tuve un tratamiento especial”.

AMLO sigue su recuperación tomando paracetamol

Agregó que no tuvo calentura ni dolores de cabeza, ni falta de oxigenación "Todo normal, solo la ronquera que ya se me está quitando y el ardor de garganta que cada ve es menor", precisó.

Asimismo, aseguró que la recuperación de su salud significa que esta pandemia va de salida. "Yo creo que con esta nueva variante no hay muchos riesgos". Después del periodo de contagio que reconoció es expansivo, dijo que paulatinamente se regresará a la normalidad.

"Llevo cuatro días y estoy bien. Desde luego si me vuelvo a hacer la prueba (de Covid-19) volveré a salir positivo, pero ya no tengo síntomas que me puedan preocupar. No he tomado medicamentos especiales, no quise hacerlo. Estos antivirales aún cuando ya están autorizados, deben aplicarse más a quienes tienen enfermedades crónicas y a los adultos mayores", indicó el mandatario.

López Obrador señaló que se ha mantenido tomando paracetamol aun cuando sus adversarios políticos se rían al cuestionar al secretario de Salud, Jorge Alcocer quien también recomendó usar un ungüento en el pecho.

En su discurso, el jefe del Ejecutivo detalló que pese al confinamiento que lleva en su hogar, sigue trabajando en sus actividades por el bien de México e indicó que mantiene vigente su agenda, sobre todo con el tema de la venta de Banamex por parte de la estadounidense Citigroup.

RMG