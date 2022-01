Claudia Sheinbaum asegura que la pandemia se maneja con guía en la ciencia y no en la politiquería

El manejo de la emergencia sanitaria por Covid-19 se ha basado en la ciencia, no en la politiquería, aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina respondió a los diputados locales que solicitaron que la capital del país regrese al naranja del semáforo epidemiológico, en medio del aumento de contagios del virus SARS-CoV-2.

La titular del poder local insistió en saber cuál es la propuesta de los legisladores capitalinos.

Personas de piel morena, indígenas y mujeres,los 3 grupos más discriminados en CDMX

"La pregunta es qué proponen, primero regresar al semáforo naranja, no sé con base en qué indicadores. ¿Qué proponen con regresar al semáforo naranja? que se cierren actividades económicas, porque si no no se entiende lo del semáforo naranja", cuestionó.