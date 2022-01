AMLO con Covid-19: ¿cuál es el estado de salud del presidente hoy miércoles 12 de enero?

El secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, informó en la Mañanera sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual dijo está estable y sigue con su recuperación.

“El señor presidente está estable, continúa su recuperación hasta ahora su estado de salud es óptimo solo pasando su etapa del contagio”, dijo el funcionario en esta segunda Mañanera que encabeza en sustitución del mandatario.

López Hernández agregó que no se forzará el regreso presencial del presidente, pero dijo que esto podría ser el lunes de la próxima semana o antes. En ese sentido, dijo que aún en aislamiento, el presidente sigue conduciendo el país.

El mensaje de AMLO a la población

Ayer, en un mensaje en video, desde su despacho, el presidente dijo que está ronco, afónico, pero bien y pidió a la ciudadanía no alarmarse por el incremento de casos Covid-19.

“Me da gusto poder comunicarme con ustedes, estoy ronco, afónico, pero bien. Este mensaje es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar.

“Con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente esta es una variante que no tiene el nivel, el grado, de peligro que la variante Delta y lo estoy experimentando”, dijo.

Luego se midió la temperatura, la cual dio como resultados: 36.1 y así -explicó- ha estado y sin calentura. El resultado de la oxigenación fue 96.

RMG