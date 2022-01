"¿Sabes qué sentí cuando vi a mi hijo desangrándose?": Padre de niño de 8 años que murió atropellado exige justicia

Se escuchan gritos en las calles de Ciudad Nezahualcóyotl. Pancartas de colores piden justicia por el asesinato de Cris S., un ciclista de 8 años que fue atropellado por un automovilista en presunto estado de ebriedad en el Estado de México.

El pequeño circulaba en su bicicleta con su padre, iban en camino a su domicilio luego de terminar una jornada de trabajo en la venta de hamburguesas y hot-dogs durante la madrugada de este lunes 10 de enero.

La víctima fue identificada y pese a que recibió atención de personal médico, ya nada pudieron hacer. Los hechos ocurrieron sobre la Avenida Chimalhuacán y Vicente Villada.

Hasta el lugar acudió personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para levantar el cuerpo e iniciar una carpeta de investigación. Por otro lado, policías de Nezahualcóyotl desplegaron un operativo para detener al responsable que había huido de la escena del crimen.

Las cámaras de video captaron el paso de la camioneta Grand Cherokee color blanco modelo 2012 con placas de circulación NVY 3932 y comenzaron a seguirla desde el C4.

Fue en la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, esquina con avenida Pantitlán donde los elementos lograron la detención del probable responsable identificado como Erick Cuauhtémoc "N", de 37 años, con domicilio en Los Reyes La Paz.

El presunto culpable y el vehículo fueron trasladados al Ministerio Público de La Perla, donde se abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo. En las próximas horas se espera que las autoridades definan su situación jurídica.

Durante la manifestación que convocaron varios colectivos ciclistas del Edomex, el padre del niño fallecido tomó un megáfono para expresar su sentir y pedir a las autoridades que esclarezcan el caso.

Entre lagrimas y una voz cortada, el hombre identificado como Jonathan pidió empatía para todas las personas que se trasladan en bicicleta por el municipio.

Yo me accidenté 2 veces en moto y aquí estoy. Mi hijo siempre me decía 'papá eres inmortal' no hijo, lo que pasa es que yo tengo por quien vivir y ese eres tú