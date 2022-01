Captan violento asalto a negocio en Toluca, ladrón somete y encierra a empleada en bodega: VIDEO

A través de redes sociales se difundió un video en el que se muestra el momento exacto en el que un delincuente se hace pasar por un cliente para cometer un atraco en un negocio de ropa ubicado en el centro de Toluca, Estado de México y lo más indignante es que sometió a la empleada del lugar para después encerrarla en la bodega del local y así poder huir de la escena sin que nadie pudiera detenerlo, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos acerca de este indignante episodio de delincuencia.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, este asalto ocurrió en un local de ropa ubicado en el cruce de las calles de Altamirano y Juan Álvarez en la colonia Centro, de la capital mexiquense, muy cerca del edificio de rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México y en la grabación se puede ver que el atraco ocurrió a plena luz del día pues apenas eran las 11:33 horas del pasado sábado 8 de enero.

En las imágenes se puede observar que un sujeto de entre 25 y 30 años vestido una chamarra azul, pantalones de mezclilla y tenis blancos llega a la tienda para haciéndose pasar por un cliente y pregunta por una prenda, por lo que la empleada del local, una mujer que se encontraba trapeando, se dispone a atenderlo y le muestra una chamarra, la cual es inspeccionada por el ladón, quien luego de algunos momentos decide “comprarla” por lo que ambos se dirigen hacia la caja.

Una vez que la mujer se agacha para sacar una bolsa, el sujeto toma lo que parece ser el celular de la empleada y al mismo tiempo desenfunda una navaja para amagar a la empleada, sin embargo, ella intenta salir corriendo del local, pero el delincuente la intercepta y comienzan a forcejear, el asaltante logra someterla y a jalones la lleva hasta una pequeña bodega del local y la encierra para posteriormente salir emprender su huida.

Ladrón es víctima del Karma instantáneo

Tras haber encerrado a la empleada, el ladrón arrastra una mesa hasta la puerta de la bodega para obstaculizar la salida de su víctima y de inmediato se dispone a salir corriendo del local, sin embargo, se le olvida que la puerta es de cristal y al salir corriendo impacta su rostro contra la puerta rompiendo el vidrio de la misma, tras el fuerte impacto, el ladrón se ve un poco aturdido, pero de inmediato se reincorpora y logra salir del local para emprender su huida a pie sin que nadie pudiera detenerlo.

Hasta el momento, se desconoce si la empleada del local interpuso una demanda formal ante las autoridades por estos hechos y de momento, la policía local no ha reportado la detención de alguna persona relacionada con estos hechos, no obstante, el video del atraco se hizo viral en redes sociales y algunos usuarios comenzaron su propia campaña para tratar de identificar al despistado ladrón, quien también se convirtió en blanco de burlas por haberse estrellado con la puerta de vidrio.

