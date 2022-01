“Agachen la cabeza”, delincuentes disparan durante asalto en combi del EDOMEX: VIDEO

A través de redes sociales fue difundido un nuevo video en el que se muestra la inseguridad que se vive día a día en el transporte público del Estado de México pues en esta ocasión fue captado un violento asalto a bordo de una combi que transitaba por las calles del municipio de Cuautitlán Izcalli y lo que causó mayor indignación es que los ladrones dispararon dentro de la unidad para amedrentar a los pasajeros.

El video fue difundido en el perfil de YouTube llamado “Asaltos Edo.Méx” donde se indicó que el atraco ocurrió en la autopista México-Querétaro a la altura de la avenida Adolfo López Mateos en el municipio antes referido y de acuerdo a los datos de la grabación captada por una cámara de vigilancia instalada dentro de la combi se puede ver que los hechos ocurrieron alrededor de las 6:52 horas del pasado sábado 18 de diciembre de 2021.

En la grabación se puede ver que la combi iba prácticamente llena y todo transcurría con normalidad, incluso se puede ver que algunos de los pasajeros intentaban dormir durante el trayecto, sin embargo, momentos después un sujeto comienza el atraco desenfundando un arma de fuego y realizando un disparo hacia el techo de la unidad para demostrar que su arma era real y comienza el atraco junto a su cómplice, quien saca un cuchillo de tamaño considerable con el que también amenaza a los pasajeros.

“Jálate de este lado chofer, acaba de chin*ar a su madre, ya se la saben” son las palabras que dicen al iniciar el atraco y enseguida comienzan a exigir carteras y celulares a todos los pasajeros, quienes asustados por los gritos y las amenazas no tienen otra alternativa más que entregar sus pertenencias, no obstante, se viven momentos de tensión debido a que uno de los pasajeros le sostiene la mirada al ladrón que porta el cuchillo, “¿qué me ves?” dice el asaltante al pasajero y momentos después lo golpea con su arma blanca en un par de ocasiones y después lo sigue amenazando hasta que su compañero da la orden de que los bajen.

"¡El que se quiera bajar conmigo, bájese para matarlo!"

“ ¡Va, carnal, aquí bájame, perro, agachen la cabeza, el que se quiera bajar conmigo, bájese para matarlo!” son las últimas palabras del ladrón y su cómplice antes de descender de la unidad y huir a pie sin que nadie pudiera hacer nada para detenerlos. Tras el terrible momento que acaban de vivir, los pasajeros resignados continúan su viaje en silencio solo viéndose unos a otros.

Hasta el momento, se desconoce si los pasajeros de la combi que fueron víctimas de este violento asalto interpusieron una demanda formal ante las autoridades, sin embargo, las indignantes imágenes se hicieron virales en redes sociales y propiciaron que algunos internautas iniciaran su propia campaña para tratar de localizar a los ladrones pues señalan que no es la primera vez que se tienen reportes de asaltos en esta misma zona.

