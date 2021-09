"Aunque resulte paradójico": AMLO aseguró que operativos de la GN son para cuidar a los migrantes

El presidente López Obrador aseguró que en la frontera Sur se contiene el paso de migrantes extranjeros hacia Estados Unidos para evitar que sean víctimas de la delincuencia organizada en el norte de México.

"Lo hacemos, no sólo porque no se puede abrir la frontera y que pasen libremente todos porque sería violar nuestras leyes, pero no sólo es eso. Tenemos que cuidar a los migrantes, aunque resulte paradójico si nosotros permitimos que transiten al norte de nuestro país para cruzar la frontera estamos corriendo riesgos, muchos riesgos, acabamos de rescatar un grupo muy grande de migrantes en el norte que estaban prácticamente secuestrados. Entonces no queremos, no deseamos una desgracia", explicó.

Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que los migrantes son víctimas de bandas de la delincuencia organizada. "En el sur no hay delincuencia organizada que se tiene lamentablemente en el norte, aunque también acabamos de rescatar en Tenosique a nueve migrantes que tenían secuestrados", indicó.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard detalló que en las últimas semanas se han rescatado a 750 migrantes extranjeros que eran víctimas del delito en tres estados del país.

Expuso que el 5 de septiembre en Ciudad Camargo se rescataron a 162 personas migrantes estaban abandonados durante 5 días sin alimentos en una bodega ubicada en el Ejido de Santa Anita, y de ellos 23 menores no iban acompañados. El 31 de agosto en Cadereyta, Nuevo León rescataron a 327 personas migrantes entre ellos 120 menores de edad que permanecían asignados en condiciones insalubres al interior de una casa de seguridad. El 26 de agosto en en la Colonia México 86 en Puebla se rescataron a 208 personas migrantes qué se encontraban retenidos en una bodega, de ellos era 79 menores no acompañados.

"¿Por qué hay tantos menores no acompañados? Porque usan mucho a los menores como salvoconducto por las disposiciones legales tanto en México como en Estados Unidos, es decir, no pueden ser repatriada una persona que está acompañando a un menor o a una menor", precisó.

Marcelo Ebrard señaló que la delincuencia organizada se aprovecha de los flujos migratorios para secuestrar y extorsionar a los extranjeros.

"En Tenosique estaban torturando a nueve migrantes hondureños para obtener dinero de las familias (...) se encontraban amarrados, refirieron que tenían 5 días secuestrado, sufriendo maltrato tanto físico como psicológico, haciendo hincapié que les tomaban fotos y videos donde les apuntaban en la cabeza y la boca con pistolas para mandarlas a sus familiares como mecanismo de presión", finalizó.

