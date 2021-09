Morena alista iniciativa para despenalizar el aborto en Yucatán

La coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Alejandra Novelo Segura, informó que presentará una iniciativa de ley para despenalizar el aborto en Yucatán, por lo que durante octubre organizará foros con colectivas, feministas, académicas y legisladoras para que hagan aportaciones a su propuesta.



Detalló que para el primer encuentro, programado para el 11 de octubre, se presentará la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia, quien también hablará sobre la violencia digital.

Para el día 23 se llevará a cabo el foro en Mérida, en donde habrá ponencias y mesas de trabajo. Se espera la participación de senadoras como Olga Sánchez Cordero y Malú Micher, entre otras.

Para el 24 se realizará el foro en el municipio de Valladolid; el 25 en Tekax; y el día 31 en Hunucmá. En todos están invitadas luchadoras sociales por los derechos reproductivos de las mujeres.

Alejandra Novelo indicó que días antes a estos eventos acudirán a varios municipios del interior del estado para escuchar y recopilar propuestas de la ciudadanía, con la intención de elaborar un documento previo que será analizado con todas las invitadas.

En ese punto enfatizó que su iniciativa será socializada y se hará pública, para que la población pueda hacerle cambios o anexar más propuestas.

En el marco del #28S, Día de la Acción Global por el Aborto Libre y Seguro, la diputada morenista declaró que nadie en el Congreso del Estado puede oponerse a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCN) en la que declaró inconstitucional que se criminalice a las mujeres que decidan abortar.



Por tal razón, adelantó que invitará a las diputadas y a los diputados de todas las bancadas a los foros que organiza, para que conozcan la propuesta y comprendan que es necesario armonizar la Constitución yucateca para despenalizar el aborto.



La morenista explicó que la iniciativa que presentará en el Pleno del Congreso no es para promover que existan más abortos, sino que todas las mujeres de Yucatán puedan ejercer el derecho de decidir sobre su cuerpo sin tener que enfrentar una acción legal. Insistió que no pueden permitir más mujeres presas o muertas, ya que la maternidad será deseada o no será.

En ese sentido, hizo un llamado a sus compañeras y compañeros diputados a que no haya cerrazón en este tema, porque no es un asunto de ideales o de creencias, más bien de derechos que han sido negados por años a las mujeres. De hecho, dijo que confía que una vez que conozcan de qué se trata su propuesta, van a respaldarla en la votación legislativa.