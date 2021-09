Diputados niegan realizar una sesión solemne por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa

En la Cámara de Diputados “batearon” la propuesta de celebrar una sesión solemne por el séptimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en la que también se buscaría la participación en tribuna de los familiares de los normalistas y en la que la Secretaría de Gobernación (Segob) rindiera un informe sobre el caso.

La sesión solemne fue solicitada formalmente en un Punto de Acuerdo por el diputado morenista Manuel Vázquez Arellano, conocido como Omar García, quien fue uno de los sobrevivientes del caso Ayotzinapa. Sin embargo, este martes, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) desechó la solicitud, y sólo aprobó designar en el apartado de “Efemérides” una ronda de posicionamientos de legisladores de cada bancada sobre el tema.

El Punto de Acuerdo inicial pedía a la Jucopo celebrar el jueves pasado una sesión solemne por los desaparecidos, pero al comparecer ese día el secretario de Hacienda se pospuso para este martes, lo que finalmente no fue aprobado.

En entrevista en el Palacio Legislativo, el coordinador del grupo de Morena e integrante de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco, rechazó que fuera “un desaire” por parte de los legisladores para las víctimas y sus familiares no celebrar una sesión solemne e invitarlos al Pleno, como lo hizo la Legislatura pasada.

En los posicionamientos durante la sesión del Pleno de este martes, los diputados de todas las bancadas se repartieron culpas por el crimen, acusando a los partidos políticos de ser autores y cómplices , y negligentes en la investigación; todos hicieron suya la causa, e incluso los del PRD, PAN y Morena dieron un pase de lista del uno al 43 por los estudiantes.

Por Morena, Manuel Vázquez, quien al ser una de las víctimas del caso Ayotzinapa se hizo llamar Omar García para proteger su identidad, acusó que el agravante de la violencia en México fue la guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón; responsabilizó al gobierno de Peña Nieto por la desaparición de sus compañeros; y defendió que el actual gobierno de López Obrador está actuando para esclarecer el caso.

“Los avances, como dijeron las familias, no son los esperados, ¿y cómo pudieran ser en estas circunstancias? Tienen que saber la verdad hasta el final, hasta encontrar el último resto e identificar al último de los 43, pero el trabajo se está haciendo. Las trabas no están en el Poder Ejecutivo, la voluntad política está ahí, esta soberanía debe exhortar al Poder Judicial a que no ponga trabas, los jueces a que no tomen con los brazos abiertos a quienes fueron expulsados de las fiscalías”, dijo.