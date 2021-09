UNA-CDMX asegura que no harán "cacería de brujas"

A cuatro días de tomar protesta como alcaldes, los integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNA CDMX) apuntaron, de nueva cuenta, que en caso de detectar irregularidades de las administraciones salientes de Morena denunciarán ante la Contraloría capitalina.

No obstante, dejaron claro que no habrá “cacería de brujas” pues no se dedicarán a estar pendiente de las acciones realizadas en el pasado.

“Nosotros estamos obligados a aplicar la ley, a dar vista de cualquier irregularidad que encontremos a las autoridades competentes. No en una cacería de brujas sino haciendo nuestro trabajo”, resaltó la vocera de la UNA CDMX y alcaldesa electa en Álvaro Obregón, Lía Limón.

Asimismo, solicitaron a la Contraloría ser imparcial en las investigaciones y de ser necesario fincar las responsabilidades correspondientes.

“No nos vamos a dedicar a eso y a ver hacía el pasado, nosotros no no la vamos a pasar años como otros diciendo que es culpa de los anteriores que las cosas no se puedan hacer bien, nosotros vamos a hacer nuestro a ser alcaldes comprometidos de tiempo completo”, afirmó.

Reiteraron que dejan las alcaldías en condiciones deplorables y con cero recursos; “no ha sido una buena transición, ni buena voluntad”.

Anunciaron que enviaron un oficio a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum para solicitarle -de manera oficial- una ampliación de presupuesto para poder culminar los tres meses restantes del año.

También le solicitaron la liquidación total de adeudos que tiene no las administraciones salientes, que son principalmente, de Morena y la extensión de contrato de servicios como seguridad y servicios urbanos.

“A cuatro días de tomar posesión no hemos tenido respuesta de la jefa de gobierno, la única respuesta fue una oficial diciendo que no hay recursos; a nosotros no nos dio respuesta ni mucho menos vimos un esfuerzo del gobierno para atender este tema. Por eso tuvimos que mandar el oficio, el pasado viernes, y mandamos el sustento por alcaldía en el que se explica apra que se requieren los recursos”, añadió Limón García.

Expusieron que es contradictorio que las autoridades diga que no tienen recursos cuando crean nuevas estructuras gubernamentales similares a la de alcaldes.

Y es que negar esta solicitud daña a las y los ciudadanos que esperan soluciones a sus problemas.

Refirió que también hicieron una petición de suspensión de términos para garantizar la gobernabilidad de las alcaldías durante el cambio de administración.

Taboada presenta controversia constitucional por obras en vías primarias

Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, informó que presentó una controversia constitucional contra las facilidades administrativas que otorgó el Gobierno de la Ciudad de México para construcciones en vías primarias.

Lo anterior, toda vez que este acuerdo no se consulto a los alcaldes sobre los permisos para este tipo de construcciones y en consecuencia se les restan facultades.

Sandra Cuevas va por cuatro cárteles en la Cuauhtémoc

Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc, aseguró que a partir del 1 de octubre trabajará en combatir a los grupos criminales que se han internado en la demarcación y es reconoció que “me están entregando la alcaldías más insegura de la Ciudad de México”.

Por ello, dijo que de manera personal atenderá el tema y dejó en claro que su objetivo son cuatro agrupaciones criminales: el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Unión de Tepito, La Antiunión y la Ronda 88.

Finalmente refirió que hace poco más de un mes fue amenazada, no obstante, dijo no teme de este tipo de acciones porque “quien va a hacer algo lo hace y no amenaza”.