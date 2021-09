Comienza una nueva historia para San Luis Potosí: Ricardo Gallardo tras toma de protesta

Tras protestar en Sesión Solemne del Congreso del Estado como gobernador constitucional de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona dio la bienvenida a la transformación del estado y llamó a una reconciliación pacífica, aunque resaltó lo que llamó una herencia maldita de corrupción que hereda, con desfalcos y pasivos por más de 20 mil millones de pesos, una policía burocratizada y una Secretaría de Salud en medio del escándalo financiero con observaciones por más de mil 700 millones de pesos.

Arropado por la plana mayor del PVEM y PT, partidos que lo postularon, con la presencia de la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González en representación del presidente de la República Andrés Manuel López obrador, y acompañado de su familia y del gabinete legal y ampliado, desde la Plaza De los Fundadores el gobernador potosino dijo que con su triunfo consumaron una revolución política para terminar con 90 años donde sólo los poderosos se enriquecieron mientras el pueblo era sumido en la pobreza y la desigualdad social en las cuatro regiones del estado.

“El cambio llena de esperanzas a este gran pueblo, el día ha llegado, hoy comenzamos esta gran historia, Potosí para los potosinos, Potosí sinónimo de abundancia para todas y para todos en estos próximos seis años”, adujo.

Gallardo Cardona señaló que a partir de hoy comienza una nueva historia de la mano del pueblo y urgió a una necesaria “reconciliación pacífica” entre todas y todos; aplaudió la participación de la Alianza Empresarial Potosina con quienes, informó, comenzará la salvación del estado con una bolsa de 4 mil millones de pesos para obras de infraestructura.

A los partidos políticos les pidió dejar atrás las campañas para que en comunión construyan el nuevo estado.

Detalló la “maldita herencia” al referirse a la Secretaría de Salud estatal, donde acentuó que con más de mil 700 millones “desviados y saqueados” la hace una de las más observadas en el país, además de 40 toneladas de medicamento que fueron encontrados caducados y millones más de tratamientos contra el cáncer falsos, “eso es no tener madre y perdón por las madres presentes. Se convirtieron en gente que no le importó las y los potosinos, se convirtieron en gente que preferían ver sus intereses particulares y de negocio y no servir al pueblo, entre muchas más que después saldrán a la luz se las presentaremos”, asentó, aunque perfiló que no buscará venganzas personales y que serán las instancias correspondientes las que fincarán las responsabilidades.

También criticó que encuentra una Secretaría de Seguridad Pública Estatal que olvidó al pueblo, pues sólo mil de los 4 mil 600 elementos salían a las calles a cuidar a los más de 3 millones de potosinos, otros tres mil fueron sindicalizados con labores administrativas y alrededor de 700 era escoltas de funcionarios, políticos, diputados y empresarios que vivían en una burbuja como Disneylandia sin preocuparse por la inseguridad, “que la historia se los demande porque nosotros nos pondremos a trabajar para que en las calles existan más de 4 mil elementos cuidando a las y los potosinos.

El gobernador Gallardo Cardona afirmó que los gobiernos anteriores mantuvieron engañada a la población al decir que la deuda era de 4 mil 700 millones, pero precisó que esa sólo es la bancaria, porque les dejan otros 16 mil millones en pasivos que siempre mantuvieron ocultos, “mientras que unos cuantos se enriquecían el pueblo lloraba lágrimas de sangre porque no tenía ni para comer, pero eso se va a acabar en el nuevo gobierno, empezaremos a llevar la transformación a las cuatro zonas de San Luis Potosí, llevando vida y esperanza con pensiones, con becas, con obras, para todas y todos. Aquí en San Luis Potosí se acabaron los chayos, se acabaron los fifís, puro potosino trabajador, vamos a sacar adelante a San Luis Potosí”, subrayó.

En el evento de la Plaza De los Fundadores, estuvieron presentes, entre otros, los presidentes nacionales del PVEM y PT, Karen Castrejón y Alberto Anaya; el “niño verde” Jorge Emilio González Martínez, a quien llamó “líder moral” y destacó su reaparición en la vida pública; el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco; el coordinador de la bancada del partido del tucán en San Lázaro, Carlos Alberto Puente; de los gobernadores de Hidalgo, Omar Fayad; el electo de Zacatecas, David Monreal; de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; la presidenta del Senado y ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el coordinador de los senadores de Morena Ricardo Monreal, la coordinadora de los senadores del PT, Giovanna Bañuelos, entre otros.

También estuvieron los embajadores de Líbano, Sami Nmeir; de Qatar, Mohammed Alkuwari; de Kenia, Armella Shakaryan.

De la clase política local estuvieron el presidente municipal electo, el priista Enrique Galindo Ceballos y el ex gobernador potosino Teófilo Torres Corzo.

Posteriormente, el gobernador Gallardo Cardona se dirigió al Parque Tangamanga 1 donde dio el banderazo de arranque para su remodelación.