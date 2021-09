Marchan en Guerrero por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 marcharon este martes en Chilpancingo, Guerrero, como parte de las actividades programadas para conmemorar el séptimo aniversario de ese crimen ocurrido en el municipio de Iguala.

La movilización inició a las 12:30 de la tarde en el Parque Margarita Maza de Juárez, al norte de la capital, y participaron estudiantes de Ayotzinapa así como integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSOM).

La movilización, que fue pacífica, concluyó con un mitin político en el Antimonumento a los 43, que se ubica sobre la avenida Lázaro Cárdenas, donde bloquearon la circulación vehicular.

Durante el mitin, Hilda Leguiñedo, madre de José Antonio Tizapa Leguiñedo, uno de los estudiantes desaparecidos, fijó un posicionamiento sobre el caso.

“Los días pasan, gobiernos cambian, terremotos y pandemias sacuden el país y nuestro dolor sigue calando el alma y atravesando nuestros corazones. Varios padres y madres nos estamos muriendo sin saber el paradero de nuestros hijos y mucho menos la verdad de lo que pasó”.

Aunque reconoció la disposición que ha mostrado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para tratar de resolver el caso, lamentó que a la fecha no se sepa nada sobre el paradero de los normalistas.

“Este gobierno nos ha brindado un trato más humano y ha mostrado la voluntad política de dar con la verdad, se han logrado avances importantes en la investigación y las búsquedas, sin embargo, no se ha dado con el paradero de nuestros hijos, no se conoce la verdad de lo acontecido el 26 de septiembre 2914 y eso lacera profundamente nuestras vidas”.

Por su cuenta, un vocero de la Normal exigió al actual gobierno federal que se castigue con cárcel a Ángel Aguirre Rivero, quien gobernaba el estado cuando desaparecieron los estudiantes, así como al ex presidente, Enrique Peña Nieto, al ex titular de lo que fue la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam y a Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

De igual forma demandó que el Ejército sea investigado por su probable complicidad en el crímen. Finalmente, exigió a López Obrador que los 43 desaparecidos sean buscados con vida y no en fosas clandestinas.