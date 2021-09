Huracán “Olaf” dejó daños estimados en 200 millones de pesos en BCS

El Gobierno de Baja California Sur, estimo que son 200 millones de pesos, el monto de los daños que el Huracán Olaf dejo a su paso por la entidad, siendo los municipios de La Paz y Los Cabos los Mas afectados.

El propio Gobernador del Estado Víctor Castro Cosio, aseguro que los daños fueron evaluados principalmente en la infraestructura publica de alumbrado y red carretera por lo que esta semana, se estará solicitando a la federación el apoyo del mismo, pues el estado no cuanta con un “Seguro de Daños por eventos Catastróficos” y de igual manera, los mecanismos de apoyo cambiaron debido a la reciente desaparición del FONDEN.

“Se estimó en más de 200 millones de pesos de infraestructura que se perjudicó eléctrica y de carretera aproximadamente, y alguna que otra instalación militar [...] en el caso de Baja California Sur, el seguro se venció en julio, no se renovó, la aseguranza de las instalaciones, tenemos que revisar eso también”, declaró.

Castro Cosio, advirtió que el monto de 200 mdp, puede aumentar, si es que el seguro de daños del sector militar, no cubre al 100% las afectaciones. Aun así, la solicitud a la federación se realizaría “Apegada a la realidad” ya que en su gobierno no habrá “ninguna simulación, ninguna solicitud que no esté apegada a la realidad económica”, advirtió.

“Respecto a la fecha, primero nos tienen que responder de allá; en cuanto a la emergencia, espero que en un par de semanas lleguen algunos suministros, sobre todo para las personas que más lo ocupan, pero son menores, como despensas, láminas, gente que se les dañó el techo, pero se tiene que hacer bien”

SSB