Benefician a 262 mil 617 estudiantes de la CDMX con el programa de alimentos calientes

Dicho acción gubernamental el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) capitalino y Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) apoyan con Alimentos Escolares en la modalidad caliente a 262 mil 617 niñas y niños inscritos en 916 planteles públicos de preescolar, primaria y Centros de Atención Múltiple (CAM).

La directora general del DIF, Esthela Damián, señaló que el objetivo de los alimentos escolares calientes con alta calidad nutricional es contrarrestar los índices de malnutrición como anemia, bajo peso, sobrepeso y obesidad que puedan generarse en niñas y niños inscritos en escuelas públicas de las 16 Alcaldías.

Los alimentos calientes se conforman por 20 menús cíclicos que se integran con bebida (leche descremada y/o agua natural), plato fuerte (variedad de macronutrientes, verduras, cereales integrales, leguminosas y/o alimento de origen animal) y fruta fresca de temporada, necesarios para el buen desarrollo físico y mental de los infantes.

En 2019 se celebró un convenio de colaboración entre la AEFCM y el DIF local para la implementación del programa de alimentos escolares calientes y las gestiones del mismo. Añadió que las acciones van en conjunto con el “Programa Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar” para fomentar buenos hábitos alimenticios en las escuelas.

“Antes de la llegada de Claudia Sheinbaum (Jefa de Gobierno), no existía ninguna cocina prototipo, no existía el Programa de Alimentos Calientes por parte del Gobierno de la Ciudad (…) Y me parece que este tema está íntimamente relacionado con las políticas públicas que se están impulsando -en diferentes vertientes y diferentes Secretarías, están participando-: ´Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar´, aquí hablamos de la alimentación saludable en las escuelas”, dijo Damián.

El DIF capitalino ha entregado utensilios a 416 planteles para los Ciclos Escolares de 2019–2020, 2020–2021 y de septiembre a diciembre de 2021, donde se brindan alimentos calientes a 128 mil 310 niñas y niños. Asimismo, la AEFCM apoya a 500 escuelas con alimentos calientes para 134 mil 307 estudiantes.

El DIF local ha ejercido 405 millones 650 mil 679 pesos en los 416 planteles educativos para las siguientes acciones:

- Ciclo escolar 2019 – 2020. Planteles con cocinas acondicionadas y con utensilios.

- Ciclo escolar 2020 – 2021. Construcción de cocina prototipo por parte de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse)– DIF.

- Septiembre – diciembre de 2021. Proyectos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), construcción de cocinas prototipo a las que se les entregarán utensilios.

- Ciclo escolar 2021-2022. Presupuesto de los alimentos que se entregarán a los estudiantes.

