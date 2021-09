Congreso de la CDMX aprueba que el tercer informe de Claudia Sheinbaum sea presencial

La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó que el formato del tercer informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum sea presencial y bajo un estricto protocolo de seguridad ante la pandemia por COVID-19.

Por lo que, el próximo 17 de septiembre a las 9:00 horas, la mandataria capitalina rendirá su informe antes los legisladores de los cinco grupos y tres asociaciones parlamentarios.

Es de resaltar que las medidas de seguridad serán establecidas por la Mesa Directiva de este órgano legislativo, encabezado por el morenista, Héctor Díaz Polanco.

Una de las condiciones para que Morena cediera a que esta acción fuera presencial fue que los partidos de oposición -PAN, PRD y PRI- no realizar manifestaciones y mucho menos interrumpir a la oradora.

De acuerdo al documento, el acto deberá desarrollarse en “un clima de respeto y civilidad política”.

“Quienes suscriben este acuerdo, se comprometen a que no habrá interrupciones de parte de ningún legislador a quien se encuentre en uso de la palabra; no se permitirán manifestaciones ajenas a este formato; no podrán emplearse expresiones de falta de respeto a la persona de la ciudadana Jefa de Gobierno o de cualquier otra persona asistente al acto”, señala.

La sesión solemne será de la siguiente forma: lista de asistencia y verificación de quórum; lectura del orden del día; bienvenida a los invitados; nombramiento de la comisión de cortesía para recepción de la persona jefa de gobierno; y honores a la bandera.

Posteriormente, los grupos y asociaciones parlamentarias tendrán hasta 5 minutos para hacer un posicionamiento; acto seguido la jefa de gobierno llevará a cabo su presentación.

En respuesta la presidencia del Congreso capitalino, a cargo de Héctor Díaz Planco, harán un pocisionamiento.

Y al concluir se entonará el himno nacional, honores a la bandera y el cierre de sesión correspondientes.

En sesión ordinaria, el vicecoordinador del PRD y del PAN, Jorge Gavilo y Ricardo Rubio, respectivamente, se congratularon por llegar a un acuerdo responsable y republicano que es en beneficio de los habitantes.

Asimsimo, se comprometieron a que vigilarán que quienes acudan a este evento se le practique una prueba rápida de COVID-19, y que utilicen tapabocas sin excepción alguna.

La coordinadora de Morena, Martha Ávila señaló que no es un tema de vigilar sino de responsabilidad y de respeto a lso protocolos.

“Antes de anteponer colores vamos anteponer a la ciudadanía que necesita ser informada”, concluyó.

