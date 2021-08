Arriba José Luis Vargas a la SCJN para reunirse con Arturo Zaldívar

El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, arribó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se reunirá con el ministro presidente Arturo Zaldívar.

Vargas aseguró que el encuentro con Zaldívar es para tratar el tema de la crisis constitucional que vive el máximo tribunal electoral del país .

Dijo que espera que se haga lo mejor para el Tribunal y se actúe con legalidad.

El viernes pasado, el presidente de la Corte exhortó a Vargas a tomar una decisión responsable, pues ya no hay condiciones para que permanezca en la presidencia del máximo tribunal electoral del país.

Esto, dijo Zaldívar, por el rechazo de cinco de siete integrantes del TEPJF.

“La permanencia en la presidencia del Tribunal del magistrado José Luis Vargas ya no es viable, no hay condiciones para que él siga en el cargo que él dice que sigue ostentando y me parece que, con realismo y responsabilidad, debería de dar un paso al lado y permitir que se retome el canal de institucionalidad por el Tribunal y que la mayoría decida quién debe ser la presidenta o presidente del Tribunal”, señaló Zaldívar.