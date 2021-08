La Mañanera de AMLO: Conoce los temas de hoy miércoles 4 de agosto 2021

Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador habló sobre los problemas que se viven en diferentes partes de la República Mexicana y anunció tres acciones que hará su gobierno para garantizar el suministro de Gas LP.

Dijo que ante las protestas y el posible desabasto del gas, hay tres medidas para garantizar el suministro en la Ciudad de México, el Valle de México y Pachuca.

Analizan presentar denuncias contra proveedores de Gas

Entre las medidas que anunció, dijo que se analiza la posibilidad de presentar denuncias contra quienes se nieguen a cumplir con la obligación a prestar el servicio. También que hablará con distribuidores y comisionistas para garantizarles la seguridad, labor en la que intervendrá la Guardia Nacional.

“Se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes se niegan a cumplir con su obligación de prestar el servicio de un insumo fundamental para la gente, desde distribuidores hasta comisionistas”, expuso el presidente.

También dijo que trabaja con el gabinete federal, específicamente con la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda; la secretaria de Energía, Rocío Nahle; el Director de Pémex, Octavio Romero Oropeza; el consejero de Presidencia, Julio Scherer y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinnbaum, para garantizar el abasto de Gas LP en el centro del país.

“Garantizar el abasto del gas a los pobladores de la Ciudad de México, del Valle de México y Pachuca, porque no es un asunto nacional afortunadamente, es aquí en la ciudad, donde hubo esta protesta el día de ayer”, dijo.

Hay investigación contra servidores públicos del pasado

A pesar de que no se alcanzó la participación necesaria en la Consulta Popular para llevar a juicio a los ex presidentes, existen expedientes en contra de servidores públicos de administraciones pasadas, explicó el presidente López Obrador.

En la Conferencia Mañanera expuso que cualquier ciudadano puede presentar ante las fiscalías, una denuncia en contra servidores públicos.

"No, en muchos casos hay denuncias y cualquier ciudadano puede presentarlas y la autoridad competente es la que va a decidir. También en el caso de la Consulta, aunque se hubiese logrado el 40 por ciento de participación para que fuese vinculatoria, de todas maneras no era enjuiciarlos sin el derecho a la defensa, no era un juicio sumario, se tenía que llevar a cabo un proceso legal como a cualquier otro ciudadano”, explicó.

Después se presentó la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? en donde acusó una campaña mediática en su contra y presentó las noticias que consideró falsas de la semana reciente. La sección estuvo a cargo de Ana Elizabeth García Vilchis.

Sigue la conferencia en vivo: