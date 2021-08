Hay investigación contra servidores públicos del pasado: AMLO

A pesar de que no se alcanzó la participación necesaria en la Consulta Popular para llevar a juicio a los ex presidentes, existen expedientes en contra de servidores públicos de administraciones pasadas, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo expuso que cualquier ciudadano puede presentar ante las fiscalías denuncias en contra servidores públicos. Aclaró que ex presidentes y servidores públicos tienen derecho a la defensa, ya que la Consulta Popular no era un juicio sumario.

"No, en muchos casos hay denuncias y cualquier ciudadano puede presentarlas y la autoridad competente es la que va a decidir. También en el caso de la Consulta, aunque se hubiese logrado el 40 por ciento de participación para que fuese vinculatoria, de todas maneras no era enjuiciarlos sin el derecho a la defensa, no era un juicio sumario, se tenía que llevar a cabo un proceso legal como a cualquier otro ciudadano”, explicó.

López Obrador consideró que la Consulta popular va más allá de lo jurídico, ya que contribuirá a prevenir futuros delitos de servidores públicos.

“La justicia no sólo es castigar, la justicia es también prevenir que no haya repetición, porque lo peor que se tenía en México es que robaban y ni siquiera perdían su responsabilidad, cometían atrocidades y no perdía su respetabilidad, eran intocables, no se podía tocar a los intocables. Ahora es distinto, estamos viviendo un momento estelar en la vida del país”, indicó.

Por Paris Alejandro Salazar