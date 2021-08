¿Qué pasará si se aprueba la revocación de mandato AMLO? Senador explica quién lo suplirá

Una de las propuestas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado a conocer constantemente a lo largo de su administración es la referente a la revocación de mandato, y aunque aún se desconoce la fecha en que se realizará esta consulta ciudadana, ya despierta dudas acerca de lo que ocurrirá si es aprobada en las urnas.

Ha sido el senador morenista Germán Martínez quien dio a conocer durante una entrevista qué es lo que ocurrirá inmediatamente después de aprobarse en consulta la revocación de mandato e incluso se refirió a quien podría asumir la Presidencia de México en caso de que López Obrador tuviera que dejar el cargo que ocupa actualmente.

Si la consulta logra reunir la participación necesaria para que el proceso sea vinculatorio y gana el “Sí a la revocación”, Andrés Manuel López Obrador tendría que dejar la presidencia y sería sustituido provisionalmente por el presidente del Congreso de la Unión, destacó Germán Martínez durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Presidente del Congreso sustituiría a AMLO durante 30 días

De acuerdo con las declaraciones del senador Germán Martínez el presidente en turno del Congreso de la Unión ocuparía el lugar de López obrador en caso de aprobarse la revocación de mandato. “Quién se queda de presidente en caso de revocación asumirá provisionalmente la Presidencia de la República. El presidente del Congreso; es decir, el presidente de los diputados, al que elijan el primero de septiembre, será presidente de la República”, declaró el político durante la entrevista.

Germán Martínez destacó que para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato será necesario disponer de un presupuesto de entre mil 200 y mil 500 millones de pesos. FOTO: Cuartoscuro

Aseguró además que el funcionario que sea designado permanecerá en a cargo de la Presidencia durante 30 días, periodo del que dispondrá el Congreso de la Unión para elegir al nuevo presidente de México. “Abusados a quién van a poner, señores diputados electos”, bromeó el político.

Germán Martínez recordó además que para que el Instituto Nacional Electoral (INE) convoque a la consulta para la revocación de mandato, se necesita que el tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, repartidos en 17 estados, firmen una solicitud del ejercicio.

Una vez que se junten las firmas necesarias, se destine un presupuesto para la consulta y ésta se realice, se requerirá de la participación del 40 por ciento de la ciudadanía para que la consulta sea vinculatoria, ya que “si no participa dicho porcentaje, no es vinculatoria y no se va el presidente”, refirió el político morenista.

Para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato será necesario disponer de un presupuesto de entre mil 200 y mil 500 millones de pesos, destacó. Y aunque hasta el momento muchos se preguntan cuándo se desarrollaría la consulta, aún no hay una fecha precisa para ello. El presidente López Obrador ya adelantó que podría llevarse a cabo el 6 o el 21 de marzo de 2022.